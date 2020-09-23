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На проспект Победителей вышли уже несколько тысяч сторонников перемен
Источник материала: Навiны
Несколько тысяч демонстрантов движутся по проспекту Победителей в направлении стелы «Минск — город-герой», у некоторых — картонные короны на головах и бело-красно-белые флаги.
Они скандируют «Жыве Беларусь», «Саня, отпусти любимую», «Уходи!» и другие лозунги.
Часть демонстрантов вышла на проезжую часть.
Люди собрались также в районе станции метро «Пушкинская», где во время разгона мирной демонстрации 10 августа погиб 34-летний житель Минска Александр Тарайковский.
Тем временем на площади Независимости собираются сторонники Лукашенко, сообщает БелаПАН.
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Несколько тысяч демонстрантов движутся по проспекту Победителей в направлении стелы «Минск — город-герой», у некоторых — картонные короны на головах и...
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