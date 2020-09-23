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На проспект Победителей вышли уже несколько тысяч сторонников перемен

23.09.2020 19:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Несколько тысяч демонстрантов движутся по проспекту Победителей в направлении стелы «Минск — город-герой», у некоторых — картонные короны на головах и бело-красно-белые флаги.

На проспект Победителей вышли уже несколько тысяч сторонников перемен

Они скандируют «Жыве Беларусь», «Саня, отпусти любимую», «Уходи!» и другие лозунги.

Часть демонстрантов вышла на проезжую часть.

Люди собрались также в районе станции метро «Пушкинская», где во время разгона мирной демонстрации 10 августа погиб 34-летний житель Минска Александр Тарайковский.

Тем временем на площади Независимости собираются сторонники Лукашенко, сообщает БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Несколько тысяч демонстрантов движутся по проспекту Победителей в направлении стелы «Минск — город-герой», у некоторых — картонные короны на головах и...
 
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