На проспект Победителей вышли уже несколько тысяч сторонников перемен

Несколько тысяч демонстрантов движутся по проспекту Победителей в направлении стелы «Минск — город-герой», у некоторых — картонные короны на головах и бело-красно-белые флаги.





Они скандируют «Жыве Беларусь», «Саня, отпусти любимую», «Уходи!» и другие лозунги.

Часть демонстрантов вышла на проезжую часть.

Люди собрались также в районе станции метро «Пушкинская», где во время разгона мирной демонстрации 10 августа погиб 34-летний житель Минска Александр Тарайковский.

Тем временем на площади Независимости собираются сторонники Лукашенко, сообщает БелаПАН.