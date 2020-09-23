Группа демонстрантов идет от Немиги в направлении стелы, некоторые — с картонной короной на голове

Более сотни человек идут от улицы Немиги в направлении стелы «Минск — город-герой». У некоторых — картонная корона на голове.

Часть демонстрантов идет с бело-красно-белыми флагами. Им сигналят проезжающие мимо автомобили. По ходу движения колонна увеличивается.

















Сегодня в Минске в обстановке секретности состоялась инаугурация Александра Лукашенко. Церемония не анонсировалась, как это обычно делается, о ней стало известно уже постфактум из сообщения государственного информагентства БелТА, которое позже продублировала пресс-служба Лукашенко.

С 9 августа, дня президентских выборов, в Беларуси не прекращаются массовые протесты граждан, не признающих официальные итоги прошедшей избирательной кампании.