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Группа демонстрантов идет от Немиги в направлении стелы, некоторые — с картонной короной на голове

23.09.2020 19:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Более сотни человек идут от улицы Немиги в направлении стелы «Минск — город-герой». У некоторых — картонная корона на голове.

Часть демонстрантов идет с бело-красно-белыми флагами. Им сигналят проезжающие мимо автомобили. По ходу движения колонна увеличивается.

Группа демонстрантов идет от Немиги в направлении стелы, некоторые — с картонной короной на голове

Группа демонстрантов идет от Немиги в направлении стелы, некоторые — с картонной короной на голове
Группа демонстрантов идет от Немиги в направлении стелы, некоторые — с картонной короной на голове
Группа демонстрантов идет от Немиги в направлении стелы, некоторые — с картонной короной на голове

Сегодня в Минске в обстановке секретности состоялась инаугурация Александра Лукашенко. Церемония не анонсировалась, как это обычно делается, о ней стало известно уже постфактум из сообщения государственного информагентства БелТА, которое позже продублировала пресс-служба Лукашенко.

С 9 августа, дня президентских выборов, в Беларуси не прекращаются массовые протесты граждан, не признающих официальные итоги прошедшей избирательной кампании.

 
Теги: Минск
 
 
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Более сотни человек идут от улицы Немиги в направлении стелы «Минск — город-герой». У некоторых — картонная корона на голове. Часть демонстрантов идет с...
 
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