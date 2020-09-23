Мингорсуд не удовлетворил жалобу Максима Знака на заключение под стражу

Минский городской суд не удовлетворил жалобу члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса (КС) юриста Максима Знака на заключение его под стражу, сообщает пресс-служба КС.





18 сентября в первой инстанции — суде Партизанского района Минска — в удовлетворении жалобы на меру пресечения Знаку было отказано.

Максим Знак был задержан утром 9 сентября. Через девять дней ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). В знак протеста Знак объявил голодовку. В этот же день с ним были проведены следственные действия и состоялось заседание по жалобе адвокатов на меру пресечения. На рассмотрение жалобы пришло несколько десятков юристов, решивших выразить Знаку свою поддержку и лично за него поручиться. В суд Знака не привезли, он присутствовал на заседании по видеосвязи.

«Никто из адвокатов, готовых поручиться за Макса, не был заслушан в качестве поручителя. Суд не уважил даже председателя Минской областной коллегии адвокатов, фактически предрешив исход заседания. Я нахожусь под подпиской о неразглашении, и о том, как мы отреагировали, сказать, к сожалению, не могу», — написал в своем телеграм-канале адвокат Знака Дмитрий Лаевский.

По его словам, Знака преследуют за выражение мнения, он незаконно заключен под стражу, ему предъявлено незаконное обвинение, он признан политзаключенным и узником совести.

Дело по ч. 3 ст. 361 УК было возбуждено по факту создания Координационного совета, сформированного по инициативе бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.

По этому же делу в качестве обвиняемых проходят член президиума КС Мария Колесникова и ее адвокат Илья Салей.

Из семи членов президиума КС на свободе и в Беларуси остаются только глава стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, который утром 18 сентября вышел на свободу после 15-суточного административного ареста, и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Остальные либо арестованы по уголовным делам, либо вынуждены были покинуть Беларусь.