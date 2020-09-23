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Мингорсуд не удовлетворил жалобу Максима Знака на заключение под стражу

23.09.2020 19:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Минский городской суд не удовлетворил жалобу члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса (КС) юриста Максима Знака на заключение его под стражу, сообщает пресс-служба КС.

Мингорсуд не удовлетворил жалобу Максима Знака на заключение под стражу

18 сентября в первой инстанции — суде Партизанского района Минска — в удовлетворении жалобы на меру пресечения Знаку было отказано.

Максим Знак был задержан утром 9 сентября. Через девять дней ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). В знак протеста Знак объявил голодовку. В этот же день с ним были проведены следственные действия и состоялось заседание по жалобе адвокатов на меру пресечения. На рассмотрение жалобы пришло несколько десятков юристов, решивших выразить Знаку свою поддержку и лично за него поручиться. В суд Знака не привезли, он присутствовал на заседании по видеосвязи.

«Никто из адвокатов, готовых поручиться за Макса, не был заслушан в качестве поручителя. Суд не уважил даже председателя Минской областной коллегии адвокатов, фактически предрешив исход заседания. Я нахожусь под подпиской о неразглашении, и о том, как мы отреагировали, сказать, к сожалению, не могу», — написал в своем телеграм-канале адвокат Знака Дмитрий Лаевский.

По его словам, Знака преследуют за выражение мнения, он незаконно заключен под стражу, ему предъявлено незаконное обвинение, он признан политзаключенным и узником совести.

Дело по ч. 3 ст. 361 УК было возбуждено по факту создания Координационного совета, сформированного по инициативе бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.

По этому же делу в качестве обвиняемых проходят член президиума КС Мария Колесникова и ее адвокат Илья Салей.

Из семи членов президиума КС на свободе и в Беларуси остаются только глава стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, который утром 18 сентября вышел на свободу после 15-суточного административного ареста, и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Остальные либо арестованы по уголовным делам, либо вынуждены были покинуть Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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