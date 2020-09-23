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Вечер в Минске: возле стелы митингующих разгоняют водометами

23.09.2020 19:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром неожиданно для многих белорусов состоялась инаугурация Александра Лукашенко. Днем в разных частях Минска протестующие граждане стали собираться в небольшие цепочки солидарности. А ближе к вечеру в городе появилась спецтехника. Также стало известно о предстоящем провластном шествии с государственным флагом, которое стартует от площади Независимости. Продолжаем следить за событиями 23 сентября.

Колонну, состоящую из нескольких автобусов и автозаков, минчане заметили в начале проспекта Победителей.

Вечер в Минске: возле стелы митингующих разгоняют водометами

Свои привычные позиции силовики заняли и возле площади Независимости.

Вдоль площади Независимости выстроилась живая цепь, но это не протестующие, а силовики в боевой амуниции.

Вечер в Минске: возле стелы митингующих разгоняют водометами

В районе 18:00 возле торгового центра Galleria начали собираться люди, некоторые пришли с плакатами. Пока одни стояли на ступеньках, другие небольшими группами выдвигались в сторону стелы. Однако ввиду малочисленности этих групп со стороны было сложно сказать, обычная это прогулка или целенаправленное шествие. Чуть позже к торговому центру подъехали два автозака и два микроавтобуса. Постояв немного, силовики уехали.

Вечер в Минске: возле стелы митингующих разгоняют водометами
Вечер в Минске: возле стелы митингующих разгоняют водометами
Вечер в Минске: возле стелы митингующих разгоняют водометами
Вечер в Минске: возле стелы митингующих разгоняют водометами

Постепенно небольшие группы людей слились в одну колонну, которая двинулась к стеле. В толпе ориентировочно несколько тысяч человек, протестующие вышли на проезжую часть проспекта Победителей. Шествие сопровождает милиция, звучат предупреждения о том, что мероприятие не санкционировано. В отличие от воскресных акций, подходы к стеле оказались не перекрыты.

Вечер в Минске: возле стелы митингующих разгоняют водометами

Протестующие дошли до стелы и расположились на лужайке, другая часть демонстрантов решила остаться со стороны гостиницы "Планета". Вскоре с разных сторон к стеле подъехало огромное количество спецтехники, из автозаков вышли силовики в черной форме со щитами.

Люди начали разбегаться. Стуча дубинками по щитам, ОМОН оттесняет их в сторону Немиги. Силовики задействовали водометы. Наши корреспонденты стали свидетелями нескольких брутальных задержаний.

Отступив от стелы, протестующие рассредоточились по зеленой зоне в районе набережной Свислочи. Силовики продолжают разгон.

Тем временем на площади Независимости собрались участники провластного митинга. Они принесли с собой государственные флаги и флаги БССР, из портативной колонки звучит песня «Саня останется с нами».

Вечер в Минске: возле стелы митингующих разгоняют водометами
Вечер в Минске: возле стелы митингующих разгоняют водометами
Вечер в Минске: возле стелы митингующих разгоняют водометами

(дополняется)

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром неожиданно для многих белорусов состоялась инаугурация Александра Лукашенко. Днем в разных частях Минска протестующие граждане стали собираться в...
 
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