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Межевич об инаугурации Лукашенко: сделать большой праздник не получается

23.09.2020 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Межевич об инаугурации Лукашенко: сделать большой праздник не получается

Решение Лукашенко вступить в должность не так пышно, как принято в политической традиции, в данном случае абсолютно понятно не только по внутренним и внешним, но и по медицинским и экономическим причинам, полагает известный российский политический эксперт, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. 

© Sputnik / Евгений Биятов
В Кремле не стали комментировать инаугурацию Лукашенко

"Ситуация контролируема и не развивается так, как планировали на площадях. Решение провести церемонию вступления в должность без широкого общественного представительства, без иностранных дипломатов, думаю, является правильным. В данной ситуации более важно качество управления, а не качество праздника", – подытожил собеседник Sputnik.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК, у нее чуть больше 10% голосов).

Комментарий профессора Николая Межевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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О причинах срочной и малопубличной инаугурации Александра Лукашенко рассуждает известный российский политический эксперт Николай Межевич.
 
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