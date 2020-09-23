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Обновление ООН: к чему это может привести?

23.09.2020 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Сразу несколько предложений о реформировании ООН было озвучено во время юбилейного заседания Генассамблеи. В этом году Организации Объединенных Наций исполнилось 75 лет, и страны-участницы решили, что нужно что-то менять.

© REUTERS / Mike Segar
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"Глобальные проблемы требуют согласия и сотрудничества, несмотря на национальные границы. Слишком часто Совбез оказывается заблокирован, когда нужно принимать важные решения", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо идти в ногу со временем и меняться, однако он предложил сохранить право вето.

"Такое право пяти ядерных держав - победительниц во Второй мировой войне и сегодня отражает реальный военно-политический баланс. А главное - это тот абсолютно необходимый и уникальный инструмент, который не допускает односторонних действий, чреватых прямым военным столкновением крупнейших государств, дает возможность искать компромисс или как минимум избегать решений, категорически неприемлемых для других, действовать в рамках международного права, а не в зыбкой, серой зоне произвола и нелегитимности", - сказал российский лидер.

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Главы стран-участниц Организации объединенных наций решили ее обновить. Почему это важно для сохранения стабильности в мире – смотрите на видео.
 
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