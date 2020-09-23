ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске ОМОН жестко разгоняет протестующих, использует водометы

23.09.2020 19:57 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

ОМОН жестко разгоняет протестующих, собравшихся вечером в центре Минска, чтобы выразить свое гражданское несогласие с тайной коронацией белорусского правителя.

По разным оценкам, в районе от Немиги до Стелы на проспекте Победителей собрались 5-7 тыс. человек.

Однако, ОМОН применил водометы с краской, разбив протестующих на 2 группы, начал массовые задержания с применением насилия.

Как передал журналист nn.by, омоновцы кричат людям «Уходите, сегодня будет больно!»

Немногочисленные акции протеста в связи с инаугурацией Лукашенко в среду проходят также в ряде областных и районных городов Беларуси, в частности, Гродно, Витебске, Могилеве, Бобруйске, Солигорске, Жодино.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ОМОН жестко разгоняет протестующих, собравшихся вечером в центре Минска, чтобы выразить свое гражданское несогласие с тайной коронацией белорусского правителя.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Откуда взялось три процента?» Что говорил Караник в Гродненском театре (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus
23.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика