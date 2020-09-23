В Минске ОМОН жестко разгоняет протестующих, использует водометы

Источник материала: АФН

ОМОН жестко разгоняет протестующих, собравшихся вечером в центре Минска, чтобы выразить свое гражданское несогласие с тайной коронацией белорусского правителя.

По разным оценкам, в районе от Немиги до Стелы на проспекте Победителей собрались 5-7 тыс. человек.

Однако, ОМОН применил водометы с краской, разбив протестующих на 2 группы, начал массовые задержания с применением насилия.

Как передал журналист nn.by, омоновцы кричат людям «Уходите, сегодня будет больно!»

Немногочисленные акции протеста в связи с инаугурацией Лукашенко в среду проходят также в ряде областных и районных городов Беларуси, в частности, Гродно, Витебске, Могилеве, Бобруйске, Солигорске, Жодино.