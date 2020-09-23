ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Протесты после тайной инаугурации Лукашенко. Прямая трансляция

23.09.2020 19:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Координационный совет оппозиции заявил о бессрочной акции неповиновения. В соцсетях – призыв собраться в центре своих городов, "чтобы показать конец легитимности крысиного короля". Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назвала инаугурацию фарсом – "На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию".

Протесты после тайной инаугурации Лукашенко. Прямая трансляция
23 сентября в центре Минска, возле Дворца Независимости, где состоялась инаугурация президента Александра Лукашенко, были задержаны минимум два человека, об этом сообщило "Радыё Свабода".

По информации радио, жители Беларуси начали выходить на протесты после вступления в должность президента Лукашенко. В Могилеве милиция задержала главного редактора правозащитного центра "Весна" Дмитрия Соловьева.

"Журналист Виталий Скрыль и оператор были задержаны в Витебске во время видеоинтервью. Подошел сотрудник Октябрьского РОВД и сказал, что Скрыля "обыскивают". Как выяснилось, против журналиста возбуждено три административных дела за участие в уличных митингах 6-го, 13-го и 20 сентября", – пишет белорусская служба "Радио Свобода".

"Настоящее время" ведет трансляцию того,  что в эти минуты происходит на улицах Минска и какая реакция последовала в мире на внезапную инаугурацию. 


19.28. Около стелы была ранена женщина, сообщает Радыё Свабода.



Женщина на стриме «Еврорадио» рассказала, что на Немиге силовики налетели на парня и «просто убивали его». Сейчас он лежит на асфальте, ему требуется медпомощь.

19.25. Техника со стелы поехала в сторону Немиги, куда побежали люди. Станция метро «Немига» закрыта. 

Корреспондент «Нашай нівы» стал свидетелем, как один из омоновцев крикнул людям: «Уходите! Сегодня будет больно».


19:20 Возле стелы начались жесткие задержания, используются водометы.

19:10 У стелы "Минск - город-герой" собрались несколько тысяч протестующих, пишет Telegram-канал NEXTA.

19.00. На Немиге сейчас многолюдно. К стеле "Минск - город-герой" движется большая колонна протестующих. Люди скандируют "Жыве Беларусь!". Акции протеста также проходят в Новогрудке и Лиде. 


В 19.00 колонна автозаков уехала из-за Дворца спорта в сторону Немиги. В 19.05 в сторону стелы проехала другая колонна из 6 грузовиков и один микроавтобус. 

19.00. Люди выдвинулись от ТРЦ «Галерея» в сторону стелы. Они скандируют «Жыве Беларусь!»

Акции также проходят в других городах. В Солигорске люди на площади кричат «Крыса!»


18.50. Люди продолжают подходить к ТЦ «Галерея». Многие из них в коронах. 

18.40. На площади Независимости, где сняли оцепление, собираются участники провластного митинга. 

18.30. На Немиге у ТРЦ «Галерея» начинают собираться протестующие. Некоторые держат плакаты «Если у тебя 80%, почему ты так боишься?», «Ты для нас никогда уже не будешь президентом». 

Цепь солидарности образовалась также на «Пушкинской». Проезжающие машины сигналят.



18.10. Оцепление с площади Независимости полностью снято.

Незадолго до этого площадь выглядела так:



23 сентября Александра Лукашенко привели к присяге в качестве президента Беларуси на новый срок. При этом церемонию инаугурации не анонсировали.

В белорусской оппозиции сравнили тайную «инаугурацию» Лукашенко со сходкой криминалитета для «коронации» вора в законе и объявили бессрочную акцию неповиновения. Белорусов призвали выйти на акции протеста вечером 23 сентября.

В Беларуси седьмую неделю продолжаются массовые акции протеста против режима Александра Лукашенко, который правит страной с 1994 года, жестко подавляя оппозицию и независимые СМИ. Протесты вспыхнули после президентских выборов 9 августа. Белорусы считают результаты выборов сфальсифицированными и требуют проведения новых выборов.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Координационный совет оппозиции заявил о бессрочной акции неповиновения. В соцсетях – призыв...
 
Новости дня
Новости разные
 
На проспект Победителей вышли уже несколько тысяч сторонников перемен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus
23.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика