Втайне от народа. После инаугурации Лукашенко вряд ли вздохнет с облегчением

Инаугурация Александра Лукашенко, проведенная 23 сентября в режиме спецоперации, спровоцировала волну мемов в интернете и парад непризнания со стороны государств Евросоюза. Эта церемония, прошедшая в обстановке секретности , под мощной защитой силовиков, не решает для первого президента Беларуси вопрос его легитимности по итогам выборов 9 августа.



Фото president.gov.by

Социальные сети полнятся шуточками в духе «президент ОМОНа». О непризнании Лукашенко легитимным руководителем страны уже заявили после сегодняшнего минского «таинства» официальные лица Германии, Дании, Латвии, Литвы, Словакии, Чехии, Эстонии. Этот список наверняка удлинится.

В принципе же такова позиция всего Евросоюза. Ранее Брюссель уже заявлял, что не признаёт итоги августовских выборов. Не считает Лукашенко легитимным и Вашингтон.

Из крупных мировых игроков на стороне белорусского вождя — Россия и Китай. Но Пекин не так уж сильно влияет на белорусскую ситуацию. А у Москвы к Лукашенко свои вопросы.

Многие белорусы все равно считают, что выборы выиграла Тихановская

Однако главная заноза для человека, который правит страной с 1994 года и не хочет уходить , — нежелание массы самих белорусов терпеть несменяемую власть, которая выродилась в анахроничную деспотию и все сильнее мешает стране развиваться.

Минувшую избирательную кампанию власти провели с беспрецедентной жестокостью, наплевав на минимальные условности. А зверствами при подавлении уличных акций в первые дни после выборов режим и вовсе превысил болевой порог массового сознания терпеливых белорусов. Грянули события, названные многими обозревателями белорусской революцией .

Собственно, именно политическое пробуждение нации и привело к тому, что легитимность Лукашенко раскрошилась как внутри страны, так и в восприятии международного сообщества демократий.

Множество белорусов проголосовало за смену власти и считает реальной победительницей выборов Светлану Тихановскую. И позицию этих людей никак не поколеблет то обстоятельство, что глава Центризбиркома Лидия Ермошина сегодня вручила Лукашенко президентское удостоверение.

Политолог: «Де-факто это признание силы протестного движения»

Другое дело, что уличные акции при все своей беспрецедентной массовости пока не сокрушили монолит авторитарного персоналистского режима — конструкцию, которую ее архитектор любовно наращивал и укреплял все эти 26 лет. Иные комментаторы заговорили уже о поражении белорусской революции и бесперспективности мирных протестов. Так ли это?

Тайная атмосфера инаугурации говорит о том, что «протесты имеют реальное политическое влияние на ситуацию в стране и приводят к тому, что власти чувствуют себя неуверенно», считает директор Института политических исследований «Политическая сфера» доктор политических наук Андрей Казакевич.

Опасение новой волны протестов заставило Лукашенко провести торжественную церемонию фактически тайно, отметил политолог в комментарии для Naviny.by. «Де-факто это признание силы протестного движения», — говорит Казакевич.

По его мнению, такой характер мероприятия мог усилить в среде вертикали, особенно в ее среднем и нижнем звене, чувство тревоги, неопределенности. «Это не выглядит как ход власти, которая сильна и контролирует ситуацию», — отметил собеседник.

Был выбран оптимальный из плохих вариантов

Таким образом, если сегодняшним мероприятием Лукашенко хотел приободрить, подстегнуть, мобилизовать подчиненных, то он вряд ли преуспел. В пиаровском смысле оно стало очередным провалом. Над тайным действом смеются и жук и жаба.

Впрочем, попавшему в переплет белорусскому правителю ныне не до тонкостей пиара. Он просто не мог в принципе проигнорировать предусмотренную конституцией церемонию, которая к тому же непременно должна пройти на протяжении двух месяцев после выборов. Не принести присягу в положенный срок означало бы дать врагам лишнюю зацепку.

Поэтому из плохих вариантов (восторгов массы электората и Запада в любом случае не дождешься) был выбран оптимальный: устроить инаугурацию втихаря, без анонсов и телетрансляции. Чтобы, по крайней мере, не собирать в это время по периметру оцепления толпы «благодарного народа» с пожеланиями в духе тех, что звучали и были написаны на плакатах 30 августа, в день рождения Лукашенко, когда многотысячная манифестация пришла ко Дворцу независимости.

Любите не любите, а попробуйте сковырнуть!

Облачившись в свой день рождения в бронежилет и взяв в руки автомат, Лукашенко символически показал, что будет драться за власть до последнего патрона. И хоть протесты многолюдны, но ОМОН стоит стеной, да и Кремль пообещал поддержку (там как огня боятся цветных революций). Так что любите не любите, а попробуйте сковырнуть!

И действительно, ну вот чем реально грозит упрямому правителю непризнание Западом? «По большому счету у Европы нет рычагов, чтобы вынудить Лукашенко существенно изменить свою внутреннюю политику», — заявил в комментарии для Naviny.by минский аналитик-международник Андрей Федоров.

Он напомнил о венесуэльском прецеденте: в ситуации тамошнего кризиса ведущие страны ЕС, включая Британию, Германию и Францию, а также США пошли даже дальше, чем в белорусском случае, и признали президентом оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. Но это не помешало обвиненному в узурпации власти Николасу Мадуро остаться (кстати, тоже при поддержке России) реальным руководителем страны.

«Власть у того, у кого сила. Экономические же санкции против официального Минска Европа вводить отказывается под предлогом, чтобы не навредить гражданам [Беларуси]. И даже, кажется, не собирается налагать лично на Лукашенко визовые ограничения», — отметил собеседник.

По его словам, в этом контексте важным моментом является то, что «за спиной Лукашенко маячит Москва, с которой никто не хочет связываться». В итоге его непризнание выглядит «паллиативом».

Москву интересует в Беларуси не демократия, а продвижение своих интересов

Да, но ведь и Москве, при том что Владимир Путин вписался за Лукашенко в критический момент, когда первая волна белорусской революции была на пике, не слишком удобно работать со столь токсичным партнером.

Российское руководство явно подталкивает Лукашенко к конституционной реформе и досрочным выборам, от которых тот отмахивается. Насколько серьезными могут быть по этой причине терки между ним и Кремлем?

Москву волнуют отнюдь не демократические реформы в Беларуси, считает Федоров. По его мнению, Кремль будет серьезно нажимать лишь в том случае, если белорусский партнер станет упираться, не желая идти путем «углубления интеграции» или продавать интересные российской стороне активы .

Уюта нет, покоя нет

Лукашенко не раз выкручивался из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Но теперь коридор для маневра у него как никогда узок. С Западом горшки разбиты . И пусть санкции окажутся символическими, потеря этого вектора все равно болезненно отразится и на финансово-экономическом положении режима.

Кремль хоть и пообещал кредит в полтора миллиарда долларов, но собирается выдавать его частями и, как можно понять, преимущественно в рублях. А вообще Россия вряд ли станет бросать большие ресурсы в черную дыру белорусской экономики. Напротив, на восточном фронте у Лукашенко вероятны серьезные проблемы по той причине, что он наверняка не разгонится выполнять данные Москве обещания.

Вообще белорусский вождь, будучи большим мастаком по части репрессий , бессилен против нарастающих экономических вызовов. Его совковые подходы перестали работать, а реформы страшат, вызывают ненависть. Если падение уровня жизни подтолкнет суровых работяг к национальной забастовке , то это будет покруче маршей интеллигентной публики в свободное от работы и учебы время.

В принципе же и эти марши, и даже локальные праздники непослушания в микрорайонах, дворах постепенно размывают фундамент авторитарной системы. И сама вертикаль не так монолитна, как может показаться. В мозгах слуг государевых интенсифицируются процессы брожения. В том числе и под влиянием таких симптомов слабости вождя, как сегодняшняя спрятанная от глаз народа инаугурация.

В общем, после нее Лукашенко вряд ли почувствует себя уютнее. Скорее, наоборот.