Латушко и Ковалькова об инаугурации: Лукашенко в очередной раз показал, что ему безразлично мнение народа

Члены президиума Координационного совета (КС) Павел Латушко и Ольга Ковалькова, находящиеся за границей, на сайте КС опубликовали заявление в связи с инаугурацией Александра Лукашенко 23 сентября.

«Сегодня утром Александр Лукашенко назначил себя президентом Республики Беларусь. Сделал это в обстановке строжайшей тайны и секретности. Под охраной ОМОНа. В узком кругу всех своих избирателей. Он принес присягу на Конституции. Которую написал сам. И на которую сам же в очередной раз наплевал. В очередной раз продемонстрировал свою неадекватность», — считают Латушко и Ковалькова.

По словам членов президиума КС, белорусы не голосовали за него на выборах. «Да и выборами этот фарс назвать сложно. Лукашенко в очередной раз показал, что ему безразлично мнение народа», — отмечают они.

«Но есть и позитивная новость. С сегодняшнего дня Александр Лукашенко — простой гражданин Республики Беларусь. Он сам лишил себя всех остатков легитимности. В обществе есть мощный запрос на диалог. Но с нами говорят дубинками ОМОНа и из кабины вертолета с автоматом в руках», — подчеркивается в заявлении.

Латушко и Ковалькова поддерживают бессрочную мирную акцию гражданского неповиновения, игнорирование любых поручений незаконной власти, мирные акции на улицах городов. «Мы достойны лучшего будущего. Мы вместе построим Беларусь, которой будем гордиться. Мы поддерживаем всех граждан Беларуси, которые не согласны с инаугурацией Лукашенко, которые будут выходить на мирные акции протеста, объявлять забастовки. Мы поддерживаем государственных служащих, которые не признают результаты выборов. Мы поддерживаем решение белорусов использовать все законные способы протеста по всей стране», — отмечается в заявлении.

Члены президиума КС требуют от всех следователей, получивших заявления о совершенных преступлениях в отношении простых граждан, возбудить уголовные дела в отношении подозреваемых и незамедлительно начать расследование. В случае противодействия вышестоящих руководителей Следственного комитета и прокуратуры они призывают писать рапорты об отставке.

«Мы поддерживаем всех спортсменов, которые заявляют об отказе участия в спортивных мероприятиях. Мы поддерживаем всех деятелей культуры, которые решили не принимать участия в публичных мероприятиях. Мы призываем всех честных журналистов государственных СМИ заявлять в прямых эфирах и иными способами о несогласии с незаконной инаугурацией. Мы призываем всех белорусов сказать свое решительное "нет" беззаконию и лжи», — говорится в заявлении.

Члены президиума готовы незамедлительно приступить к переговорам с премьер-министром Беларуси и председателями комиссий Палаты представителей о назначении даты новых выборов и временном управлении страной в переходный период.

«Мы призываем Европейский союз, Великобританию, США, Канаду, Китай, Россию принять однозначную позицию о признании нелегитимности Лукашенко и рассмотреть вопрос об отзыве на консультации своих послов. Мы предлагаем создать международную группу медиаторов из высоких представителей Австрии, Великобритании, Германии, России, США и Франции при поддержке ОБСЕ. Мы просим принять на ближайшем заседании Совета ЕС решение о введении санкций в отношении Лукашенко, а также лиц, причастных к фальсификации выборов, насилию и финансированию режима», — отмечается в заявлении.

Обновление. В интервью российскому телеканалу «Дождь» Латушко заявил, что участие РФ в такой группе медиаторов, по его мнению, отвечает ее стратегическим интересам. По мнению экс-дипломата, учитывая поддержку со стороны российских властей, «фактически с сегодняшнего дня Лукашенко стал одним из губернаторов субъектов федерации России». «С прискорбием я должен говорить об этом. Но так это, в принципе, читается, ведь без поддержки Российской Федерации удержаться у власти Лукашенко просто невозможно», — считает член президиума КС.