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В районе стелы начались задержания
Источник материала: Навiны
В районе стелы «Минск — город-герой» начались задержания участников акции протеста.
Как передают корреспонденты БелаПАН, силовики
Подъехало не менее семи автозаков, три автобуса и пять микроавтобусов, которые стали возле гостиницы «Планета». Людей начали оттеснять в сторону Дворца спорта. Туда же отправилась техника.
Часть демонстрантов силовики со щитами отгоняют в парк напротив «Планеты».
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В районе стелы «Минск — город-герой» начались задержания участников акции протеста.
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