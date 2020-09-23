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В районе стелы начались задержания

23.09.2020 20:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В районе стелы «Минск — город-герой» начались задержания участников акции протеста.

В районе стелы начались задержания

Как передают корреспонденты БелаПАН, силовики используют водомет против демонстрантов, собравшихся на углу парка и набережной Свислочи.

Подъехало не менее семи автозаков, три автобуса и пять микроавтобусов, которые стали возле гостиницы «Планета». Людей начали оттеснять в сторону Дворца спорта. Туда же отправилась техника.

Часть демонстрантов силовики со щитами отгоняют в парк напротив «Планеты».

 
Теги: Минск
 
 
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В районе стелы «Минск — город-герой» начались задержания участников акции протеста.
 
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