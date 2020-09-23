|
Видеофакт. Против протестующих в Минске применили водомет
Источник материала: Навiны
Около 10 тысяч противников Александра Лукашенко собрались вечером 23 сентября возле стелы «Минск — город-герой». При их разгоне силовики использовали водомет с окрашенной жидкостью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 10 тысяч противников Александра Лукашенко собрались вечером 23 сентября возле стелы «Минск — город-герой». При их разгоне силовики использовали водомет с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)