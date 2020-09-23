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Силовики использовали водомет против людей, собравшихся у стелы

23.09.2020 20:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Милиция использовала водомет против участников акции протеста, которые сегодня вечером пришли к стеле «Минск — город-герой». Сейчас здесь находится несколько тысяч человек.

Силовики использовали водомет против людей, собравшихся у стелы

Движение по проспектам Машерова и Победителей перекрыто, у стелы выставляется оцепление. Кордон из омоновцев и техники стоит у Дворца независимости.

Большая часть участников акции сконцентрировалась на холме у гостиницы «Планета». Проводились точечные задержания. Люди скандируют «Фашисты!».

У корреспондентов БелаПАН силовики проверили документы и предупредили о том, что нужно держать на расстоянии 50 метров от демонстрантов.

 
Теги: Минск
 
 
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Милиция использовала водомет против участников акции протеста, которые сегодня вечером пришли к стеле «Минск — город-герой». Сейчас здесь находится несколько...
 
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