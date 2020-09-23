|
Силовики использовали водомет против людей, собравшихся у стелы
Источник материала: Навiны
Милиция использовала водомет против участников акции протеста, которые сегодня вечером пришли к стеле «Минск — город-герой». Сейчас здесь находится несколько тысяч человек.
Движение по проспектам Машерова и Победителей перекрыто, у стелы выставляется оцепление. Кордон из омоновцев и техники стоит у Дворца независимости.
Большая часть участников акции сконцентрировалась на холме у гостиницы «Планета». Проводились точечные задержания. Люди скандируют «Фашисты!».
У корреспондентов БелаПАН силовики проверили документы и предупредили о том, что нужно держать на расстоянии 50 метров от демонстрантов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция использовала водомет против участников акции протеста, которые сегодня вечером пришли к стеле «Минск — город-герой». Сейчас здесь находится несколько...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)