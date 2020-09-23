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В работе информационной системы таможни произошел сбой. Декларации принимают только на бумаге
Источник материала: Tut.by
«Грузы не растамаживаются, фуры стоят: не работает система электронного декларирования», — сообщили читатели о проблеме, которая сегодня утром возникла в пунктах таможенного оформления. ГТК Беларуси
В ведомстве проинформировали, что на внутренних пунктах таможенного оформления произошел технический сбой в работе их информационных систем. Сейчас проводятся работы по восстановлению процесса приема и обработки электронных таможенных документов. О восстановлении приема документов в электронном виде будет сообщено дополнительно.
До восстановления работы системы декларации надо подавать на бумаге, а параллельно представлять их в электронном виде.
Бумажные декларации представляют:
Уведомления о размещении товаров на временное хранение в зонах таможенного контроля, где нет ПТО, надо представить на бумаге в ближайший ведомственный пункт таможенного оформления для их регистрации.
Если необходимо, то фирмы могут обратиться в ПТО для продления времени работы.
ГТК просит отозвать ранее поданную на товары декларацию в виде электронного документа и не прошедшую регистрацию в информационной системе таможенных органов — чтобы исключить «двойной» выпуск одних и тех же товаров.
Если декларации на товары были поданы в электронном виде и прошли регистрацию, то надо представить ее копию внешнего представления, на которой таможня проставит отметки — для получения решения таможенного органа о выпуске.
Для помещения товаров под таможенную процедуру экспорта декларации могут быть поданы в ближайший пункт таможенного оформления.
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Проводятся работы по восстановлению процесса приема и обработки электронных таможенных документов.
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