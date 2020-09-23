В работе информационной системы таможни произошел сбой. Декларации принимают только на бумаге

Источник материала: Tut.by

«Грузы не растамаживаются, фуры стоят: не работает система электронного декларирования», — сообщили читатели о проблеме, которая сегодня утром возникла в пунктах таможенного оформления. ГТК Беларуси сообщил , что произошел технический сбой.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Игорь Матвеев

В ведомстве проинформировали, что на внутренних пунктах таможенного оформления произошел технический сбой в работе их информационных систем. Сейчас проводятся работы по восстановлению процесса приема и обработки электронных таможенных документов. О восстановлении приема документов в электронном виде будет сообщено дополнительно.

До восстановления работы системы декларации надо подавать на бумаге, а параллельно представлять их в электронном виде.

Бумажные декларации представляют:

в ПТО, на которых размещены товары на временное хранение;

в ПТО, где зарегистрированы уведомления о размещении товаров, если товар размещен на временное хранение во временных зонах таможенного контроля на складах получателей товаров.

Уведомления о размещении товаров на временное хранение в зонах таможенного контроля, где нет ПТО, надо представить на бумаге в ближайший ведомственный пункт таможенного оформления для их регистрации.

Если необходимо, то фирмы могут обратиться в ПТО для продления времени работы.

ГТК просит отозвать ранее поданную на товары декларацию в виде электронного документа и не прошедшую регистрацию в информационной системе таможенных органов — чтобы исключить «двойной» выпуск одних и тех же товаров.

Если декларации на товары были поданы в электронном виде и прошли регистрацию, то надо представить ее копию внешнего представления, на которой таможня проставит отметки — для получения решения таможенного органа о выпуске.

Для помещения товаров под таможенную процедуру экспорта декларации могут быть поданы в ближайший пункт таможенного оформления.