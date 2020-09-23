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Лукашенко: Социальная политика останется визитной карточкой Беларуси
23.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Социальная политика останется визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время
На нее пригласили несколько сотен человек: высшие должностные лица, депутаты, руководители госорганов, деятели науки, культуры и спорта. По Конституции страны президент вступает в должность после принесения присяги.
В своем обращении Лукашенко сказал, что вступает в должность с чувством гордости за белорусов. Напомнил о внешнем давлении на страну и пообещал сохранить миротворческую миссию Беларуси. В числе приоритетов своей президентской программы Лукашенко назвал продвижение общественно-политических инициатив.
Выборы главы государства в Беларуси состоялись 9 августа. По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80% избирателей.
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