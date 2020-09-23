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Лукашенко: Социальная политика останется визитной карточкой Беларуси

23.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Социальная политика останется визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время церемонии вступления в должность во Дворце Независимости, сообщает телеканал «МИР 24».

На нее пригласили несколько сотен человек: высшие должностные лица, депутаты, руководители госорганов, деятели науки, культуры и спорта. По Конституции страны президент вступает в должность после принесения присяги.

«Сила белорусской власти, залог доверия к ней заключаются в том, что даже в самые трудные времена мы не отказывались от своей социальной политики, от социально ориентированного государства. Важно, чтобы и молодежь сохраняла уважение к своим родителям. У наших детей перед глазами достойный пример рациональной мудрости. Мы показали, что создание нового возможно только на базе достигнутого», – президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

В своем обращении Лукашенко сказал, что вступает в должность с чувством гордости за белорусов. Напомнил о внешнем давлении на страну и пообещал сохранить миротворческую миссию Беларуси. В числе приоритетов своей президентской программы Лукашенко назвал продвижение общественно-политических инициатив.

«Мы ведем работу над новой Конституцией. Надо создать условия для развития настоящей, подчеркиваю, партийной системы, усовершенствовать избирательное законодательство, отработать вопросы реформирования местного самоуправления, что уже делается. При этом я абсолютно убежден, что единственной формулой выживания Беларуси является сильная власть, верность курсу, поддержка людей», – заявил Лукашенко

Выборы главы государства в Беларуси состоялись 9 августа. По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80% избирателей.



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Во время церемонии вступления в должность президент напомнил, что даже в самые трудные времена страна не отказывалась от идеи социально ориентированного...
 
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