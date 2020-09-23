На проспекте Победителей ОМОН использовал перцовый газ против женщин

На проспекте Победителей против мирных демонстрантов использовали перцовый газ.

Это произошло, когда женщины пытались отбить одну из демонстранток, которую затаскивали в автозак. Против них применили газ.

Очевидцы также сообщают о задержаниях в районе метро «Пушкинская», сообщает БелаПАН.