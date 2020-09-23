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На проспекте Победителей ОМОН использовал перцовый газ против женщин

23.09.2020 20:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На проспекте Победителей против мирных демонстрантов использовали перцовый газ.

Это произошло, когда женщины пытались отбить одну из демонстранток, которую затаскивали в автозак. Против них применили газ.

Очевидцы также сообщают о задержаниях в районе метро «Пушкинская», сообщает БелаПАН.

 

 
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На проспекте Победителей против мирных демонстрантов использовали перцовый газ. Это произошло, когда женщины пытались отбить одну из демонстранток, которую...
 
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