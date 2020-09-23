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На проспекте Победителей ОМОН использовал перцовый газ против женщин
Источник материала: Навiны
На проспекте Победителей против мирных демонстрантов использовали перцовый газ.
Это произошло, когда женщины пытались отбить одну из демонстранток, которую затаскивали в автозак. Против них применили газ.
Очевидцы также сообщают о задержаниях в районе метро «Пушкинская», сообщает БелаПАН.
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На проспекте Победителей против мирных демонстрантов использовали перцовый газ. Это произошло, когда женщины пытались отбить одну из демонстранток, которую...
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