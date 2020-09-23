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В Минске закрыта станция метро «Немига»

23.09.2020 20:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске парралельно с акцией протеста в центре города закрыта станция метро «Немига».

В Минске закрыта станция метро «Немига»
Источник: minsknews.by

«В 19:15 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыта станция метро "Немига". Поезда следуют без остановки на данной станции. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении телеграм-канала Минского метрополитена.

Мобильный интернет, в отличие от воскресных акций, не отключен, но в центре города, где развиваются основные протесты против инаугурации Лукашенко, наблюдаются трудности с подключением.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске парралельно с акцией протеста в центре города закрыта станция метро «Немига».
 
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