В Минске закрыта станция метро «Немига»

В Минске парралельно с акцией протеста в центре города закрыта станция метро «Немига».



Источник: minsknews.by

«В 19:15 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыта станция метро "Немига". Поезда следуют без остановки на данной станции. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении телеграм-канала Минского метрополитена.

Мобильный интернет, в отличие от воскресных акций, не отключен, но в центре города, где развиваются основные протесты против инаугурации Лукашенко, наблюдаются трудности с подключением.