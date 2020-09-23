Фотофакт. Омоновцы разбили женщине голову при разгоне у стелы

В результате разгона участников акции протеста, которая проходит сегодня вечером в Минске, есть пострадавшие.





В районе стелы «Минск — город-герой» омоновцы, по свидетельствам очевидцев, ударили дубинкой по голове женщину.

Она упала прямо на проезжей части. Первую помощь ей оказали волонтеры Красного креста. Затем пострадавшую перенесли на зеленую зону. Для женщины вызвали скорую помощь.







