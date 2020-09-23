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Фотофакт. Омоновцы разбили женщине голову при разгоне у стелы

23.09.2020 20:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В результате разгона участников акции протеста, которая проходит сегодня вечером в Минске, есть пострадавшие.

Фотофакт. Омоновцы разбили женщине голову при разгоне у стелы

В районе стелы «Минск — город-герой» омоновцы, по свидетельствам очевидцев, ударили дубинкой по голове женщину.

Она упала прямо на проезжей части. Первую помощь ей оказали волонтеры Красного креста. Затем пострадавшую перенесли на зеленую зону. Для женщины вызвали скорую помощь.

Фотофакт. Омоновцы разбили женщине голову при разгоне у стелы

Фотофакт. Омоновцы разбили женщине голову при разгоне у стелы

 

 
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В результате разгона участников акции протеста, которая проходит сегодня вечером в Минске, есть пострадавшие.
 
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