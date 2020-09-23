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На таможне технический сбой — принимают бумажные декларации

23.09.2020 20:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусская таможня перестала принимать и обрабатывать электронные таможенные документы. В Государственном таможенном комитете сослались «на технические сбои в работе информационных систем таможенных органов». Идут работы по восстановлению.

Пока же можно подать декларацию в бумажном виде «с представлением ее электронного вида». В сообщении ГТК подробно расписано, где и как нужно подавать декларации в разных случаях.

«О восстановлении приема документов в электронном виде будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства», — добавили в ведомстве.

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Белорусская таможня перестала принимать и обрабатывать электронные таможенные документы. В Государственном таможенном комитете сослались «на технические сбои в...
 
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