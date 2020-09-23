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«Бизнес несет убытки». Белорусская таможня усиленно досматривает все фуры подряд

23.09.2020 21:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На белорусской границе усилили досмотр грузовиков при ввозе товаров из Евросоюза. Тщательный контроль проходят машины, следующие как из Литвы, так и из Польши.

«Бизнес несет убытки». Белорусская таможня усиленно досматривает все фуры подряд

«Раньше проверки проводились выборочно, сейчас почти все машины загоняют на рентген. Просто идет стопроцентный досмотр. Вплоть до того, что полностью проверяют все вещи водителей, лежаки, ящики и так далее. Оформление машин на границе затянулось. Все сроки по доставке грузов вылетели», — рассказал Naviny.by один из белорусских импортеров.

Международный экспедитор M&M также столкнулся с более тщательным досмотром грузовиков, но это кардинально не повлияло на работу компании.

«Более тщательный досмотр есть. Могут отправлять на рентген, а это занимает время. Формируется очередь, процесс оформления происходит дольше. Такие акции и раньше были, когда таможня проводит более углубленный досмотр. Они имеют на это право. У нас пока нет глобальных задержек и срывов», — сказали Naviny.by в транспортном отделе минского офиса M&M.

На тягачи с европейскими номерами ставят электронные пломбы и направляют на внутренние терминалы в Минске или Гродно, рассказали в литовской национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Linava. На внутренней таможне производится выгрузка и загрузка грузов. За это нужно платить дополнительно около 150-200 евро. Машина может простоять на терминале от четырех дней до недели. Из-за задержек перевозчики не успевают доставить груз вовремя.

«Бизнес теряет время и деньги. Заказчики начали отказываться от прибалтийских машин. Нас так вытесняют с рынка», — сказал Naviny.by генеральный секретарь Linava Зенонас Буйвидас.

По его словам, литовские перевозчики намерены жаловаться на действия белорусской таможни своему правительству.

В ассоциации международных автомобильных перевозчиков БАМАП и в ассоциации международных экспедиторов и логистики БАМЭ слышали про усиленный досмотр грузовиков на границе, но с жалобами к ним никто не обращался.

«Транспортные средства зависают на границах. Ждут таможенного досмотра. Тем не менее, транспорт пропускают. Просто увеличилось время ожидания. Есть информация о задержках. Но глобальных потерь у перевозчиков нет. Если бы они были, то нас бы завалили бы звонками и письмами. Мы обращались и в Минтранс, и в Государственный таможенный комитет. Они сказали, что всё работает в штатном режиме. Никаких изменений, нормативных актов по поводу досмотров нет», — рассказали Naviny.by в БАМЭ.

Государственный таможенный комитет не предоставил оперативный комментарий по ситуации с досмотром грузовиков.

Таможенный контроль усилился после заявления Александра Лукашенко о намерении закрыть границу с западными странами в связи с их позицией по президентским выборам в Беларуси.

«Мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с Западом. Прежде всего с Литвой и Польшей», — сказал Лукашенко 18 сентября на женском форуме в «Минск-Арене».

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Практически все машины отправляют на рентген, перевозчики не успевают доставить грузы вовремя.
 
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