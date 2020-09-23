«Бизнес несет убытки». Белорусская таможня усиленно досматривает все фуры подряд

На белорусской границе усилили досмотр грузовиков при ввозе товаров из Евросоюза. Тщательный контроль проходят машины, следующие как из Литвы, так и из Польши.





«Раньше проверки проводились выборочно, сейчас почти все машины загоняют на рентген. Просто идет стопроцентный досмотр. Вплоть до того, что полностью проверяют все вещи водителей, лежаки, ящики и так далее. Оформление машин на границе затянулось. Все сроки по доставке грузов вылетели», — рассказал Naviny.by один из белорусских импортеров.

Международный экспедитор M&M также столкнулся с более тщательным досмотром грузовиков, но это кардинально не повлияло на работу компании.

«Более тщательный досмотр есть. Могут отправлять на рентген, а это занимает время. Формируется очередь, процесс оформления происходит дольше. Такие акции и раньше были, когда таможня проводит более углубленный досмотр. Они имеют на это право. У нас пока нет глобальных задержек и срывов», — сказали Naviny.by в транспортном отделе минского офиса M&M.

На тягачи с европейскими номерами ставят электронные пломбы и направляют на внутренние терминалы в Минске или Гродно, рассказали в литовской национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Linava. На внутренней таможне производится выгрузка и загрузка грузов. За это нужно платить дополнительно около 150-200 евро. Машина может простоять на терминале от четырех дней до недели. Из-за задержек перевозчики не успевают доставить груз вовремя.

«Бизнес теряет время и деньги. Заказчики начали отказываться от прибалтийских машин. Нас так вытесняют с рынка», — сказал Naviny.by генеральный секретарь Linava Зенонас Буйвидас.

По его словам, литовские перевозчики намерены жаловаться на действия белорусской таможни своему правительству.

В ассоциации международных автомобильных перевозчиков БАМАП и в ассоциации международных экспедиторов и логистики БАМЭ слышали про усиленный досмотр грузовиков на границе, но с жалобами к ним никто не обращался.

«Транспортные средства зависают на границах. Ждут таможенного досмотра. Тем не менее, транспорт пропускают. Просто увеличилось время ожидания. Есть информация о задержках. Но глобальных потерь у перевозчиков нет. Если бы они были, то нас бы завалили бы звонками и письмами. Мы обращались и в Минтранс, и в Государственный таможенный комитет. Они сказали, что всё работает в штатном режиме. Никаких изменений, нормативных актов по поводу досмотров нет», — рассказали Naviny.by в БАМЭ.

Государственный таможенный комитет не предоставил оперативный комментарий по ситуации с досмотром грузовиков.

Таможенный контроль усилился после заявления Александра Лукашенко о намерении закрыть границу с западными странами в связи с их позицией по президентским выборам в Беларуси.