Бывший посол в Словакии Лещеня предлагает создать широкое общественное движение

Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня предлагает создать широкое общественное движение «Я — гражданин!» Об этом он заявил 23 сентября в своем видеообращении.



Фото: slovakia.mfa.gov.by

«Я выношу на публичное обсуждение инициативу о создании широкого общественного движения "Я — гражданин!". Рассчитываю на отклик со стороны неравнодушных к судьбам нашей страны граждан, общественных деятелей, юристов, людей, имеющих опыт государственного управления. Надеюсь на внимание со стороны депутатов всех уровней, которые хотят честно смотреть в глаза своим избирателям и прекрасно понимают, что теперь уже никто никогда их не назначит», — сказал Лещеня.

По его мнению, несмотря на различные политические предпочтения, людей объединяет то, что все они граждане Республики Беларусь. «Мы едины в том, чтобы сохранить то лучшее и позитивное, что было достигнуто за последние 26 лет, и искренне хотим видеть нашу страну процветающей. Но в нынешних условиях такое процветание невозможно без уважительного отношения власти к своему народу, без возможности для белорусов реализовать их гражданские и политические права и, конечно же, без неукоснительного соблюдения гражданами законов страны», — считает бывший посол.

По его словам, события, произошедшие после 9 августа, окончательно изменили страну. «Отношения к человеческому достоинству, реализации гражданских и политических прав стало водоразделом между властью и большинством белорусов. Обозначился и углубился кризис в обществе. Одним из ответов, что же делать дальше, может стать самоорганизация общества. Уже есть опыт, когда белорусы в качестве ответа на ложь властей о COVID-19 сплачивались и помогали друг другу. За последние недели дворы и целые микрорайоны Минска стали полноправными участниками общественной и политической жизни», — отметил Лещеня.

Он считает, что важную и нужную работу делают те, кто пытается представлять интересы общества, которое не может смириться с насилием и беззаконием. «Вопрос легитимности власти является риторическим для большинства белорусов. То, в какой секретности готовилась инаугурация президента, подтверждает, что и сама власть прекрасно понимает все это. Тем не менее нам нужно разговаривать с этой властью как с реальным и все еще сильным оппонентом. Нам не хватает созданного и зарегистрированного в полном соответствии с действующим законодательством общественного движения, которое могло бы сказать свое веское слово как по вопросам о пытках и издевательствах и их расследованию, так и по судьбам нашей страны, включая реформу органов государственной власти и управления», — считает экс-посол.

Игорь Лещеня 24 августа был освобожден от должности посла Беларуси в Словакии. 15 августа дипломат выступил с видеообращением, в котором поддержал сограждан, вышедших на мирные протесты.

«Я обращаюсь к вам не только как посол Беларуси в Словакии. Я обращаюсь к вам в качестве старейшего руководителя белорусского загранучреждения по опыту работы послом и единственного действующего белорусского дипломата, который работал в МИД СССР и в советском посольстве за рубежом», — заявил Лещеня.

«Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны. На tut.by в одной из фотографий месива из синяков и кровоподтеков мы опознали одноклассника моей дочери, который точно никогда не числился в смутьянах!» — сообщил дипломат.

Он считает, что для подобных действий властей «были предпосылки»: «15 лет назад у нас была открыта "Линия Сталина". И речь шла не только о подвиге советского народа. Не менее важная причина — имя Сталина в названии. Затем появился министр внутренних дел (Игорь Шуневич, глава МВД с 2012 по 2019 годы. — ред.), которому форма офицера сталинского НКВД напоминала не о мясорубке 1937 года и не о ГУЛАГе, а о Дне Победы. А теперь сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века!»