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В центре Минска неизвестные в черном и с дубинами вышли на проезжую часть, чтобы ударить по автомобилю (видео)

23.09.2020 21:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Во время вечерних акций протеста группа людей в черном и с дубинами вышла на проезжаю часть, чтобы ударить как минимум по одному автомобилю. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Радыё Свабода».

Ролик был снят в промежутке между 20:00 и 21:00. Видно, как группа людей в черной одежде с дубинами в руках выходит на проезжую часть на улице Немиге. Сначала один из неизвестных замахнулся на автомобиль во второй полосе движения. Был удар или нет, достоверно сказать сложно. Затем еще один человек в черном ударил по автомобилю, проезжавшему в первой полосе, — отчетливо слышен звук удара.

Возможно, удары предназначались сигналящим автомобилям. Судя по закадровым голосам, очевидцы действия неизвестных не поддержали.

 
 
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Во время вечерних акций протеста группа людей в черном и с дубинами вышла на проезжаю часть, чтобы ударить как минимум по одному автомобилю. Соответствующее видео...
 
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