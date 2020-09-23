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Возле ресторанов KFC и «Бургер Кинг» продолжаются задержания

23.09.2020 22:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Около 20 минут протестующие перекрывали движение транспорта по улице Немига возле моста.

Возле ресторанов KFC и «Бургер Кинг» продолжаются задержания

После того как появились силовики в гражданском и балклавах, демонстранты отошли подальше от них, на тротуар. Цепь бойцов ОМОНа выстроилась возле кафедрального собора.

Автозаки остановились на Немиге напротив собора, силовики бросились на холм к церкви.

Возле ресторанов KFC и «Бургер Кинг» произошли задержания, корреспондент БелаПАН видел задержание трех человек. У KFC был замечен начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николай Карпенков.

 
 
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Около 20 минут протестующие перекрывали движение транспорта по улице Немига возле моста.
 
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