Возле ресторанов KFC и «Бургер Кинг» продолжаются задержания

Около 20 минут протестующие перекрывали движение транспорта по улице Немига возле моста.





После того как появились силовики в гражданском и балклавах, демонстранты отошли подальше от них, на тротуар. Цепь бойцов ОМОНа выстроилась возле кафедрального собора.

Автозаки остановились на Немиге напротив собора, силовики бросились на холм к церкви.

Возле ресторанов KFC и «Бургер Кинг» произошли задержания, корреспондент БелаПАН видел задержание трех человек. У KFC был замечен начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николай Карпенков.