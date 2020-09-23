ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 300 человек приняли участие в акции протеста в Бресте

23.09.2020 22:37 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Более 300 человек в Бресте приняли участие в акции протеста против инаугурации Александра Лукашенко, задержано не менее шести человек.

 

Примерно в 19:00 люди начали собираться на улице Советской у кинотеатра «Беларусь». От него с бело-красно-белыми флагами участники колонной прошли по улице Буденного и вышли на бульвар Космонавтов, где омоновцы начали задержания.

 

Сначала люди разбежались, затем вновь собрались у кинотеатра «Беларусь». После этого они прошли по нескольким центральным улица. Люди скандировали «Жыве Беларусь!», «Верым! Можам! Пераможам!», «Лукашенко в автозак!».

На перекрестке улицы Советской и проспекта Машерова силовики задержали еще несколько человек.

Примерно в 21:30 участники акции стали расходиться.

«По имеющейся информации, сегодня было задержано не менее шести человек», — сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 300 человек в Бресте приняли участие в акции протеста против инаугурации Александра Лукашенко, задержано не
 
Новости дня
Новости разные
 
Журналистку TUT.by задержали, завели в здание ГУБОПиК и отпустили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus
23.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика