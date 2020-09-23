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Более 300 человек приняли участие в акции протеста в Бресте
Источник материала: Навiны
Более 300 человек в Бресте приняли участие в акции протеста против
Примерно в 19:00 люди начали собираться на улице Советской у кинотеатра «Беларусь». От него с бело-красно-белыми флагами участники колонной прошли по улице Буденного и вышли на бульвар Космонавтов, где омоновцы начали задержания.
Сначала люди разбежались, затем вновь собрались у кинотеатра «Беларусь». После этого они прошли по нескольким центральным улица. Люди скандировали «Жыве Беларусь!», «Верым! Можам! Пераможам!», «Лукашенко в автозак!».
На перекрестке улицы Советской и проспекта Машерова силовики задержали еще несколько человек.
Примерно в 21:30 участники акции стали расходиться.
«По имеющейся информации, сегодня было задержано не менее шести человек», — сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.
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Более 300 человек в Бресте приняли участие в акции протеста против инаугурации Александра Лукашенко, задержано не
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