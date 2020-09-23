Более 300 человек приняли участие в акции протеста в Бресте

Более 300 человек в Бресте приняли участие в акции протеста против инаугурации Александра Лукашенко, задержано не менее шести человек.

Примерно в 19:00 люди начали собираться на улице Советской у кинотеатра «Беларусь». От него с бело-красно-белыми флагами участники колонной прошли по улице Буденного и вышли на бульвар Космонавтов, где омоновцы начали задержания.

Сначала люди разбежались, затем вновь собрались у кинотеатра «Беларусь». После этого они прошли по нескольким центральным улица. Люди скандировали «Жыве Беларусь!», «Верым! Можам! Пераможам!», «Лукашенко в автозак!».

На перекрестке улицы Советской и проспекта Машерова силовики задержали еще несколько человек.

Примерно в 21:30 участники акции стали расходиться.

«По имеющейся информации, сегодня было задержано не менее шести человек», — сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.