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Журналистку TUT.by задержали, завели в здание ГУБОПиК и отпустили
Источник материала: Навiны
Возле здания французского посольства на площади Свободы в Минске была задержана корреспондент портала TUT.by Елена Толкачева. Она освещала акции протеста против инаугурации Александра Лукашенко.
Толкачева снимала диалог группы женщин с силовиками в штатском. В это время к ней подошел начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николай Карпенков, чтобы проверить журналистский бэдж. Корреспондент немного отошла от Карпенкова, и ее задержали двое в гражданском.
Журналистку отвели в здание ГУБОПиК на ул. Революционной, но через несколько минут по решению Карпенкова отпустили.
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Возле здания французского посольства на площади Свободы в Минске была задержана корреспондент портала TUT.by Елена Толкачева. Она освещала акции протеста против...
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