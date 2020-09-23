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Журналистку TUT.by задержали, завели в здание ГУБОПиК и отпустили

23.09.2020 22:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Возле здания французского посольства на площади Свободы в Минске была задержана корреспондент портала TUT.by Елена Толкачева. Она освещала акции протеста против инаугурации Александра Лукашенко.

Журналистку TUT.by задержали, завели в здание ГУБОПиК и отпустили

Толкачева снимала диалог группы женщин с силовиками в штатском. В это время к ней подошел начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николай Карпенков, чтобы проверить журналистский бэдж. Корреспондент немного отошла от Карпенкова, и ее задержали двое в гражданском.

Журналистку отвели в здание ГУБОПиК на ул. Революционной, но через несколько минут по решению Карпенкова отпустили.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Возле здания французского посольства на площади Свободы в Минске была задержана корреспондент портала TUT.by Елена Толкачева. Она освещала акции протеста против...
 
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