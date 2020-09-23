Посмотрите, как таксист увез убегавшего от силовиков парня

Источник материала: Tut.by

В Минске таксист помог парню убежать от силовиков. Видео инцидента появилось в распоряжении « Еврорадио ».

Инцидент произошел во время акции протеста в районе станции метро «Пушкинская». На записи видно, как парень убегает от силовиков. В какой-то момент он заскакивает в «Яндекс.Такси», которое стоит во второй полосе улицы Берута, после чего водитель автомобиля резко трогается, поворачивает на улицу Притыцкого и уезжает в направлении Кальварийской.