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Посмотрите, как таксист увез убегавшего от силовиков парня
Источник материала: Tut.by
В Минске таксист помог парню убежать от силовиков. Видео инцидента появилось в распоряжении «
Инцидент произошел во время акции протеста в районе станции метро «Пушкинская». На записи видно, как парень убегает от силовиков. В какой-то момент он заскакивает в «Яндекс.Такси», которое стоит во второй полосе улицы Берута, после чего водитель автомобиля резко трогается, поворачивает на улицу Притыцкого и уезжает в направлении Кальварийской.
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Инцидент произошел во время акции протеста в районе станции метро «Пушкинская».
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