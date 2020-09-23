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В Гомеле задержано около 20 участников акции против инаугурации Лукашенко

24.09.2020 06:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Силовики воспрепятствовали проведению в Гомеле акции протеста против инаугурации Александра Лукашенко.

В Гомеле задержано около 20 участников акции против инаугурации Лукашенко

В социальных сетях точкой сбора гомельчане назначили железнодорожный вокзал. К шести часам вечера там уже концентрировались автозаки, милиция, ОМОН и военные грузовики части внутренних войск 5525.

Место сбора оперативно перенесли на центральный рынок. Но нескольких человек, которые пришли туда первыми, задержала милиция. В телеграм-каналах место встречи вновь перенесли — к универмагу «Гомель».

Там сформировалась колонна из примерно 40 человек. По дороге их раздробили омоновцы, часть демонстрантов задержали во дворах улицы Советской. По сообщениям очевидцев, людей задерживали во дворах на улице Трудовой, возле цирка, универмага и драмтеатра.

Всего задержано около 20 человек, сообщает БелаПАН.

 
Теги: Гомель
 
 
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Силовики воспрепятствовали проведению в Гомеле акции протеста против инаугурации Александра Лукашенко.
 
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