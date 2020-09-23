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В разных районах Минска проходят акции протеста против инаугурации Лукашенко

24.09.2020 06:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В разных районах Минска вечером 23 сентября проходят акции протеста против инаугурации Александра Лукашенко, в том числе блокируются дороги.

В разных районах Минска проходят акции протеста против инаугурации Лукашенко

В некоторых местах силовики разгоняют людей, свидетельствуют размещаемые в соцсетях и мессенджерах видеокадры с места событий.

Стычки отмечены в районе станций метро «Пушкинская», «Кунцевщина», «Каменная Горка». Возле последней станции применен водомет, однако он не достиг цели из-за значительного расстояния от протестующих. Ранее водомет был использован в центре недалеко от стелы.

Несколько десятков человек организовали шествие по проезжей части улицы Ангарской. Люди собрались возле станций метро «Грушевка», «Михалово», «Малиновка», «Восток», в микрорайонах Серебрянка, Лебяжий, Уручье, в районе улицы Кальварийской, универсама «Рига».

По данным правозащитников на 22:30, в столице задержано более 90 человек. Список уточняется и дополняется.

 
Теги: Минск
 
 
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В разных районах Минска вечером 23 сентября проходят акции протеста против инаугурации Александра Лукашенко, в том числе блокируются дороги.
 
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