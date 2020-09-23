В Жлобине местного музыканта повторно наказали арестом на 12 суток

Суд Жлобинского района 23 сентября арестовал на 12 суток местного музыканта Александра Мамая. Милиция обвинила его в участии в несанкционированной акции 19 августа.





На суде Мамай не отрицал, что был в тот день на площади. Но он считал, что акция санкционированная, так как там было много сотрудников милиции и они не предупреждали о незаконности мероприятия.

В знак протеста против решения суда Александр Мамай заявил о начале голодовки, сообщает БелаПАН .

31 августа музыканта уже арестовывали на 12 суток. Он отбывал их в изоляторе временного содержания. Мамая тогда судили за проведение перформанса. Также под административное преследование попал его отец Владимир Мамай (8 суток ареста) и дядя Михаил Мамай (штраф).

Также на 12 суток арестован работник Белорусского металлургического завода Виталий Савельев. Милиция обвинила его в активном участии в митинге, который прошел на заводе 17 августа.

Это было стихийное собрание работников БМЗ. Они выставили свои требования руководству — об освобождении задержанных на акции в Жлобине и новых честных выборах. Работники БМЗ в этот день приостановили все три доменные печи.

Администрация обещала, что никого за собрание наказывать не будут. Заместитель генерального директора Николай Анелькин заявил: «Мы никому не запрещали, никто за это наказывать не будет».