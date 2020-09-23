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В Жлобине местного музыканта повторно наказали арестом на 12 суток
Источник материала: Навiны
Суд Жлобинского района 23 сентября арестовал на 12 суток местного музыканта Александра Мамая. Милиция обвинила его в участии в несанкционированной акции 19 августа.
На суде Мамай не отрицал, что был в тот день на площади. Но он считал, что акция санкционированная, так как там было много сотрудников милиции и они не предупреждали о незаконности мероприятия.
В знак протеста против решения суда Александр Мамай заявил о начале голодовки, сообщает
31 августа музыканта
Также на 12 суток арестован работник Белорусского металлургического завода Виталий Савельев. Милиция обвинила его в активном участии в митинге, который прошел на заводе 17 августа.
Это было стихийное собрание работников БМЗ. Они выставили свои требования руководству — об освобождении задержанных на акции в Жлобине и новых честных выборах. Работники БМЗ в этот день приостановили все три доменные печи.
Администрация обещала, что никого за собрание наказывать не будут. Заместитель генерального директора Николай Анелькин заявил: «Мы никому не запрещали, никто за это наказывать не будет».
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Суд Жлобинского района 23 сентября арестовал на 12 суток местного музыканта Александра Мамая. Милиция обвинила его в участии в несанкционированной акции 19 августа.
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