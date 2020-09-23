ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Жлобине местного музыканта повторно наказали арестом на 12 суток

24.09.2020 06:27 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Суд Жлобинского района 23 сентября арестовал на 12 суток местного музыканта Александра Мамая. Милиция обвинила его в участии в несанкционированной акции 19 августа.

В Жлобине местного музыканта повторно наказали арестом на 12 суток

На суде Мамай не отрицал, что был в тот день на площади. Но он считал, что акция санкционированная, так как там было много сотрудников милиции и они не предупреждали о незаконности мероприятия.

В знак протеста против решения суда Александр Мамай заявил о начале голодовки, сообщает БелаПАН.

31 августа музыканта уже арестовывали на 12 суток. Он отбывал их в изоляторе временного содержания. Мамая тогда судили за проведение перформанса. Также под административное преследование попал его отец Владимир Мамай (8 суток ареста) и дядя Михаил Мамай (штраф).

Также на 12 суток арестован работник Белорусского металлургического завода Виталий Савельев. Милиция обвинила его в активном участии в митинге, который прошел на заводе 17 августа.

Это было стихийное собрание работников БМЗ. Они выставили свои требования руководству — об освобождении задержанных на акции в Жлобине и новых честных выборах. Работники БМЗ в этот день приостановили все три доменные печи.

Администрация обещала, что никого за собрание наказывать не будут. Заместитель генерального директора Николай Анелькин заявил: «Мы никому не запрещали, никто за это наказывать не будет».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Жлобинского района 23 сентября арестовал на 12 суток местного музыканта Александра Мамая. Милиция обвинила его в участии в несанкционированной акции 19 августа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт. Протестующие дали отпор ОМОНу на Притыцкого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика