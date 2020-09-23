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Ночной экшен в городе: таксист лихо спас убегавшего от силовиков парня (видео)

24.09.2020 06:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Обычно о таких видео принято говорить: «Как в GTA!» Но мы не будем. Тем не менее видео по уровню адреналина и экшена даст прикурить голливудским боевикам 2020-х. В главных ролях — бегущий парень, таксист и четверо человек в экипировке.

Парень убегает от людей в амуниции, буквально у них перед носом заскакивает в автомобиль такси, стоящий во второй полосе движения (то есть парень вряд ли вызвал машину и бежал, чтобы не опоздать). Преследователи что-то возмущенно кричат, но такси их подвозить не собирается и срывается с места.

Люди в форме, кажется, несколько раз ударили по автомобилю, но это не заставило водителя остановиться и принять новых пассажиров. С визгом шин по газону с выездом на встречную полосу такси растворилось в ночной темноте.

 
 
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Обычно о таких видео принято говорить: «Как в GTA!» Но мы не будем. Тем не менее видео по уровню адреналина и экшена даст прикурить голливудским боевикам 2020-х. В...
 
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