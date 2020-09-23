Водомет силовиков бесплатно помыл автомобили минчан (видео)

Источник материала: Onliner

Вообще-то, считается, что водометы нужны для разгона толпы. В Минске сегодня продемонстрировали: применение у машины может быть разное. Вот, например, видео, где водомет, весело мигая, задорно поливает попутные автомобили и асфальт.

Удивляясь проворности водителя, автор одного из роликов с благодарностью комментирует: «Ну вот, зато дорога чистая будет!» Возможно, именно такой и была задача этого водомета.