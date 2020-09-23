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Водомет силовиков бесплатно помыл автомобили минчан (видео)

24.09.2020 06:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вообще-то, считается, что водометы нужны для разгона толпы. В Минске сегодня продемонстрировали: применение у машины может быть разное. Вот, например, видео, где водомет, весело мигая, задорно поливает попутные автомобили и асфальт.

Удивляясь проворности водителя, автор одного из роликов с благодарностью комментирует: «Ну вот, зато дорога чистая будет!» Возможно, именно такой и была задача этого водомета.

 
Теги: Минск
 
 
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Вообще-то, считается, что водометы нужны для разгона толпы. В Минске сегодня продемонстрировали: применение у машины может быть разное. Вот, например, видео, где...
 
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