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Из-за протестов в Минске даже поздним вечером пробки были 4 балла. Некоторые улицы полностью заблокированы
Источник материала: Tut.by
Несмотря на поздний вечер, в Минске по состоянию на 22.40 сохраняются пробки в 4 балла. Такую информацию выдает сервис «Яндекс.Пробки». Отдельные улицы полностью заблокированы. Эта ситуация связана с протестами, которые проходят в городе после сегодняшней инаугурации президента.
С 22.00 сервис «Яндекс.Пробки» показывал, что полностью заблокированы участки ул. Притыцкого в районе Кунцевщины и станции метро «Спортивная». В черный окрашена и улица Кальварийская.
Возле метро «Восток» также сильно затруднено движение.
Сложно проехать по проспекту Дзержинского на участке между Семашко и Чюрлениса.
Кроме этого, периодически движение блокировали в Серебрянке, на Немиге и в других частях города.
Стоит сказать, что уровень пробок в 4 балла не снижается в Минске с 21.00.
Только в 23.30 уровень пробок снизился до 1 балла.
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Из-за протестов в Минске даже поздним вечером пробки были 4 балла. Некоторые улицы полностью заблокированы
Несмотря на позднее время, пробки в Минске сервис «Яндекс» оценивает в 4 балла. Некоторые улицы перекрыты.
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