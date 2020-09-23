Из-за протестов в Минске даже поздним вечером пробки были 4 балла. Некоторые улицы полностью заблокированы

Источник материала: Tut.by

Несмотря на поздний вечер, в Минске по состоянию на 22.40 сохраняются пробки в 4 балла. Такую информацию выдает сервис «Яндекс.Пробки». Отдельные улицы полностью заблокированы. Эта ситуация связана с протестами, которые проходят в городе после сегодняшней инаугурации президента.





С 22.00 сервис «Яндекс.Пробки» показывал, что полностью заблокированы участки ул. Притыцкого в районе Кунцевщины и станции метро «Спортивная». В черный окрашена и улица Кальварийская.

Возле метро «Восток» также сильно затруднено движение.





Сложно проехать по проспекту Дзержинского на участке между Семашко и Чюрлениса.

Кроме этого, периодически движение блокировали в Серебрянке, на Немиге и в других частях города.

Стоит сказать, что уровень пробок в 4 балла не снижается в Минске с 21.00.

Только в 23.30 уровень пробок снизился до 1 балла.