МИД: Украина не признает Лукашенко президентом Беларуси

Источник материала: АФН

Украина не признает Лукашенко как президента Беларуси и его тайную инаугурацию.

Об этом в своем Twitter заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

“Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства”, - заявил Кулеба.

Украинская полдня обсуждала официальную позицию относительно тайной инаугурации Александра Лукашенко.