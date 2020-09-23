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США не считают Лукашенко законным президентом Беларуси

24.09.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Соединенные Штаты заявили в среду, что не считают Александра Лукашенко законным президентом Беларуси после его инаугурации.

"Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Объявленные результаты были сфальсифицированы и нелегитимны", - говорится в заявлении госдепартамента США, сообщает Интерфакс.

"Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Беларуси", - отмечается в нем.

 
 
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Соединенные Штаты заявили в среду, что не считают Александра Лукашенко законным президентом Беларуси после его инаугурации.
 
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