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США не считают Лукашенко законным президентом Беларуси
Источник материала: АФН
Соединенные Штаты заявили в среду, что не считают Александра Лукашенко законным президентом Беларуси после его инаугурации.
"Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Объявленные результаты были сфальсифицированы и нелегитимны", - говорится в заявлении госдепартамента США, сообщает Интерфакс.
"Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Беларуси", - отмечается в нем.
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Соединенные Штаты заявили в среду, что не считают Александра Лукашенко законным президентом Беларуси после его инаугурации.
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