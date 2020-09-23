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Комитет Сената США по международным отношениям высказался об инаугурации Лукашенко
Источник материала: Партизан
Комитет Сената США по международным отношениям высказался об инаугурации Александра Лукашенко, которая прошла 23 сентября во Дворце независимости в Минске, пишет
«Тот факт, что „инаугурация“ Лукашенко должна была быть тайной, лишь еще раз доказывает, что он утратил всякую легитимность как лидера. Он не президент Беларуси и должен уйти в отставку», — сказано в сообщении в официальном аккаунте комитета в Twitter.
Представители Германии, Эстонии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии уже также высказались об инаугурации.
Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность. Дата и время проведения инаугурации до последнего момента держались в тайне.
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Комитет Сената США по международным отношениям высказался об инаугурации Александра Лукашенко, которая прошла 23 сентября во Дворце независимости в Минске,...
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