Худой и истощенный могилевский активист Володар Цурпанов снял на видео, как заканчивает сухую голодовку

mogilev.online . В ИВС Цурпанов объявил о начале сухой голодовки. Мужчина таким образом выразил свой протест против административного наказания, которое было ему присуждено. Сначала Цурпанова приговорили к наказанию в виде 20 суток ареста, затем к ним добавили еще 8 суток по другому делу, пишет





Вчера стало известно о том, что из изолятора Цурпанова доставили в больницу. Об этом он сообщил своей жене.





Сегодня было опубликовано видео, где Цурпанов объявляет об окончании сухой голодовки. На видео он пьет воду и разговаривает с медперсоналом.