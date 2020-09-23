Протесты в день инаугурации: как прошли акции оппозиции в Минске и регионах

Источник материала: Sputnik Беларусь

Протестующие собрались вечером в ряде белорусских городов, включая столицу. В Минске акции протеста прошли в центре города и продолжились в спальных районах. Для разгона демонстрантов у стелы "Минск – город-герой" были использованы спецсредства, в ход пошли водометы.

Демонстранты также провели акцию в Бресте, однако правоохранители разогнали собравшихся на одном из центральных бульваров протестующих.

В Гродно участники акции принесли на акцию протеста куклу. Позже на место прибыли силовики, и толпа двинулась в направлении ТЦ "Корона", где были задержаны несколько человек.

В Витебске участники акции собрались у торгового центра, который в протестные дни все чаще используется как стартовая точка для акций. Участников акции предупредили о том, что мероприятие не санкционировано. Митингующие выстроились в колонну, взялись "в сцепку" и, скандируя лозунги, пошли по центру города в сторону площади Победы. На Московском проспекте произошло столкновение с сотрудниками ОМОНа.

В среду во Дворце Независимости в Минске состоялась инаугурация белорусского президента. Церемония не была анонсирована пресс-службой главы государства. Во время инаугурации Лукашенко подписал акт о принятии присяги, а глава ЦИК Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента. На встречу были приглашены около 700 человек - депутаты парламента, чиновники, а также представители государственных СМИ и общественности.

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