Истребители перехватили два американских бомбардировщика над Черным морем

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен – Sputnik. Истребители Су-27 поднимались в небо над Черным морем для перехвата двух бомбардировщиков ВВС США, сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Российские службы ПВО обнаружили две воздушные цели, которые приближались границе страны над нейтральными водами Черного моря. Для опознания были подняты в воздух два истребителя Су-27.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

До этого истребители поднимались в небо для перехвата самолетов НАТО меньше недели назад. 18 сентября Су-27 вылетал для перехвата американского патрульного самолета P-8A "Посейдон". После того, как американец сменил курс и отвернул от российской границы, истребитель вернулся на базу.

В очередной раз российские летчики не допустили нарушения американским самолетом государственной границы РФ.

Читайте также: