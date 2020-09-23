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Истребители перехватили два американских бомбардировщика над Черным морем
24.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 сен – Sputnik. Истребители Су-27 поднимались в небо над Черным морем для перехвата двух бомбардировщиков ВВС США, сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
Российские службы ПВО обнаружили две воздушные цели, которые приближались границе страны над нейтральными водами Черного моря. Для опознания были подняты в воздух два истребителя Су-27.
© Sputnik / Нина Падалко
"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
До этого истребители поднимались в небо для перехвата самолетов НАТО меньше недели назад. 18 сентября Су-27 вылетал для перехвата американского патрульного самолета P-8A "Посейдон". После того, как американец сменил курс и отвернул от российской границы, истребитель вернулся на базу.
В очередной раз российские летчики не допустили нарушения американским самолетом государственной границы РФ.
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Воздушные цели приближались к российской границе и были замечены службами ПВО, на опознание были подняты два истребителя.
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