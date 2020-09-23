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Кто-то из Беларуси может получить 390 млн белорусских рублей в эту пятницу
Источник материала: Навiны
Граждане Беларуси могут приобрести официальные билеты лотереи ЕвроМиллионс онлайн.
25 сентября общеевропейская лотерея ЕвроМиллионы проводит суперрозыгрыш, на кону которого 130 миллионов евро (390 млн белорусских рублей).
Победитель грандиозного джекпота сможет легко позволить себе воплотить любую мечту — будь то владение небольшим английским футбольным клубом или 8-комнатным особняком с тренажерным залом, кинотеатром и игровой комнатой в престижном пригороде Лондона (за последнее приобретение придется выложить 2,7 млн фунтов).
Что говорят эксперты?
Энди Картер, представитель Национальной лотереи, считает, что «всем желающим принять участие в супертираже ЕвроМиллионов стоит поторопиться с покупкой лотерейных билетов». «Учитывая размер призового фонда, интерес к лотерее необычайно высок. Мы с нетерпением ждем встречи со следующим победителем огромного джекпота. Нет нужды говорить, что шампанское и огромный чек уже ждут победителя».
Как жители Беларуси могут играть в супертираже?
Перейдем к главному. Да, билеты Евромиллионов продаются лишь в небольшом количестве стран, но благодаря сервису доставки лотерейных билетов theLotter.com, играть в супертираже можно из любой страны мира. Всё, что для этого требуется — это подключение к интернету!
Для того чтобы обеспечить ваше участие в супертираже 25 сентября, вам нужно:
Что происходит после того, как вы сделаете заказ?
На следующем этапе агент компании theLotter в одной из девяти стран, в которых продаются билеты Евромиллионов, приобретет от вашего имени билет в соответствии с выбранными вами игровыми опциями.
Подчеркнем, что этот билет полностью принадлежит вам — соответственно, любой выигранный им приз также полностью ваш, без какой-либо комиссии.
Играя на сайте theLotter.com, вы платите всего один раз — при оформлении заказа (цена билета на сайте немного выше, чем его цена в официальной точке продажи — из этой разницы и оплачиваются услуги наших местных представителей).
Шанс выиграть 130 млн евро выпадает не каждый день. Обеспечьте свое участие в супертираже Евромиллионов, который состоится в эту пятницу,
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Граждане Беларуси могут приобрести официальные билеты лотереи ЕвроМиллионс онлайн.
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