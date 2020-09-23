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Кто-то из Беларуси может получить 390 млн белорусских рублей в эту пятницу

24.09.2020 09:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Граждане Беларуси могут приобрести официальные билеты лотереи ЕвроМиллионс онлайн.

Кто-то из Беларуси может получить 390 млн белорусских рублей в эту пятницу

25 сентября общеевропейская лотерея ЕвроМиллионы проводит суперрозыгрыш, на кону которого 130 миллионов евро (390 млн белорусских рублей). Принять участие в суперрозыгрыше может каждый, независимо от страны проживания.

Победитель грандиозного джекпота сможет легко позволить себе воплотить любую мечту — будь то владение небольшим английским футбольным клубом или 8-комнатным особняком с тренажерным залом, кинотеатром и игровой комнатой в престижном пригороде Лондона (за последнее приобретение придется выложить 2,7 млн фунтов).

 

Что говорят эксперты?

Энди Картер, представитель Национальной лотереи, считает, что «всем желающим принять участие в супертираже ЕвроМиллионов стоит поторопиться с покупкой лотерейных билетов». «Учитывая размер призового фонда, интерес к лотерее необычайно высок. Мы с нетерпением ждем встречи со следующим победителем огромного джекпота. Нет нужды говорить, что шампанское и огромный чек уже ждут победителя».

 

Как жители Беларуси могут играть в супертираже?

Перейдем к главному. Да, билеты Евромиллионов продаются лишь в небольшом количестве стран, но благодаря сервису доставки лотерейных билетов theLotter.com, играть в супертираже можно из любой страны мира. Всё, что для этого требуется — это подключение к интернету!

Для того чтобы обеспечить ваше участие в супертираже 25 сентября, вам нужно:

  1. Зайти на страницу Супертиража Евромиллионов на theLotter.com
  2. Выбрать 5 основных и 2 дополнительных номера и нажать на «Играть»
  3. Создать аккаунт на сайте

Кто-то из Беларуси может получить 390 млн белорусских рублей в эту пятницу

 

Что происходит после того, как вы сделаете заказ?

На следующем этапе агент компании theLotter в одной из девяти стран, в которых продаются билеты Евромиллионов, приобретет от вашего имени билет в соответствии с выбранными вами игровыми опциями.

Подчеркнем, что этот билет полностью принадлежит вам — соответственно, любой выигранный им приз также полностью ваш, без какой-либо комиссии.

Играя на сайте theLotter.com, вы платите всего один раз — при оформлении заказа (цена билета на сайте немного выше, чем его цена в официальной точке продажи — из этой разницы и оплачиваются услуги наших местных представителей).

Шанс выиграть 130 млн евро выпадает не каждый день. Обеспечьте свое участие в супертираже Евромиллионов, который состоится в эту пятницу, купив билет онлайн на сайте theLotter.com!

 

Кто-то из Беларуси может получить 390 млн белорусских рублей в эту пятницу

 
 
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Граждане Беларуси могут приобрести официальные билеты лотереи ЕвроМиллионс онлайн.
 
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