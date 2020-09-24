«Силовики выскочили на дорогу и разбили несколько авто». Очевидцы о том, что произошло на Дзержинского

Источник материала: Tut.by

На столичном проспекте Дзержинского на видео попал момент, когда несколько десятков силовиков дубинками громят автомобиль. Попытались узнать, что здесь произошло.

Как видно на видео, Volkswagen едет по проспекту по встречной полосе, его блокируют несколько десятков силовиков и начинают бить дубинками. Водитель прорывается через оцепление и скрывается.

Как выяснилось позже, водителя VW задержали на улице Разинской. По словам сотрудника милиции, мужчина был пьян и сбил инспектора ГАИ. Водитель же уверяет, что испугался того, что произошло на проспекте Дзержинского.









Что произошло на проспекте?

По словам очевидцев, на Дзержинского дорогу заблокировали микроавтобусы, откуда вышли силовики и начали бить автомобили.

— Я услышала грохот. Когда вышла на балкон, увидела несколько остановленных машин и много ОМОНа. Видела, как одного водителя (как выяснилось позже, он ехал на Opel) били. Он уже лежал без движения, но его продолжали бить. Потом подняли, поставили к машине и забрали, — рассказала очевидец.

Свою версию событий представил и водитель Geely, находившийся на месте происшествия. По его словам, транспорт медленно двигался по проспекту. В какой-то момент на дороге появилось много людей в форме, которые побежали к авто. Один из автомобилей развернулся и поехал в обратном направлении (судя по всему, это и был разбитый дубинками VW. — Прим. AUTO.TUT.BY).

Мужчина утверждает, что в него кто-то врезался. По словам сотрудников ГАИ, работавших на месте аварии, автомобили никто не бил, все повреждения — от ДТП.



Разбитый «после ДТП» Opel



Разбитый «после ДТП» Opel

На месте происшествия на проспекте Дзержинского работают сотрудники ГАИ. А на улице Разинской, где задержали водителя Volkswagen, — следственно-оперативная группа.