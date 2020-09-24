Газ, дубинка, ОМОН, водомет. Вечер и ночь после инаугурации Лукашенко в одном видео (видео)

Источник материала: Onliner

Утром 23 сентября в Минске прошла инаугурация Александра Лукашенко, а вечером люди стали собираться в центре столицы и ее районах. Шествие, потом разгон, водометы, газ, пострадавшие, стычки с силовиками, разбитые машины — мы как будто снова вернулись на несколько недель назад. Видеослужба Onliner работала в разных точках столицы. Вот наш репортаж — полная хроника того, что происходило в городе.