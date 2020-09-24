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Газ, дубинка, ОМОН, водомет. Вечер и ночь после инаугурации Лукашенко в одном видео (видео)

24.09.2020 06:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Утром 23 сентября в Минске прошла инаугурация Александра Лукашенко, а вечером люди стали собираться в центре столицы и ее районах. Шествие, потом разгон, водометы, газ, пострадавшие, стычки с силовиками, разбитые машины — мы как будто снова вернулись на несколько недель назад. Видеослужба Onliner работала в разных точках столицы. Вот наш репортаж — полная хроника того, что происходило в городе.

23 сентября. Главное

Вечер и ночь в одном видео

P.S. Водомет у стелы

Газ, дубинка, ОМОН, водомет. Вечер и ночь после инаугурации Лукашенко в одном видео (видео)

 
Теги: Минск
 
 
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Утром 23 сентября в Минске прошла инаугурация Александра Лукашенко, а вечером люди стали собираться в центре столицы и ее районах. Шествие, потом разгон, водометы,...
 
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