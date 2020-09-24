Жесткое видео: происшествие на проспекте Дзержинского и задержание водителя Volkswagen (видео)

Источник материала: Onliner После проведенной инаугурации протесты в Минске продолжались допоздна. А около полуночи на проспекте Дзержинского десятки человек стали очевидцами жесткого происшествия. На момент публикации информация была крайне противоречивой. Свидетели говорили, что силовики остановили несколько автомобилей, некоторые водители, запаниковав, попытались уехать и это привело к ДТП и задержанию (точнее, попытке задержания). В распоряжении Onliner оказалось видео. В то же время люди в форме на месте происшествия утверждали: был совершен наезд на сотрудника ГАИ.

Момент происшествия

Судя по видеокадрам, перед светофором остановились несколько характерных микроавтобусов, из которых вышли люди в форме. Неочевидно, что стало объектом их интереса: на проезжей части в этот момент находились несколько легковых автомобилей.

Один из водителей Volkswagen Passat (универсал) попытался уехать, когда к нему направились силовики. Однако сразу это не удалось, и автомобиль оказался заблокирован. Когда к водителю направились несколько десятков человек в форме, он включил заднюю передачу и совершил полицейский разворот.

В этот момент у силовиков все же получилось остановить машину. Видно, как они наносят удары по кузову и стеклам автомобиля. Им удалось открыть водительскую дверь. Из машины вывели мужчину в капюшоне. Он был сразу задержан.

Однако Volkswagen все же продолжил движение.

Очевидцы происшествия

Как сообщила жительница ближайшего к месту происшествия дома, она услышала крики и грохот и вышла на балкон: «Видела, как задерживают парня, он лежал. Было очень много людей в форме. В общем, треш...»

Атмосфера на перекрестке сложилась крайне напряженная. Люди негодовали по поводу того, что были повреждены автомобили. Требовали милицейское начальство, которое пояснило бы причины столь жесткого задержания.





Вот что корреспондентам Onliner рассказал очевидец происшествия, который ехал в этом же направлении: «Автомобили опередили по правой полосе микроавтобусы, в которых, как потом выяснилось, находились силовики. В машине ГАИ включили спецсигналы, и они стали прижимать (к бордюру. — Прим. Onliner). Когда люди в форме выскочили, часть водителей запаниковали, кто-то стал сдавать задом, возможно, кого-то зацепили, и силовики стали бить машины».

— Один из водителей, как мы знаем, выполнил полицейский разворот и пытался уехать. Что произошло?

— Насколько я знаю, один успел, а другой — нет. Видите, на асфальте остались осколки стекол...











По словам очевидца, к ним подходили люди в форме, спрашивали, все ли нормально. Остальные водители ожидали сотрудников ГАИ.

Мужчина, управлявший Geely, был одним из тех водителей. Как оказалось, во время этих нескольких минут произошло не только преследование универсала, но также ДТП. Водитель после происшествия находился в шоковом состоянии и не мог точно описать хронологию событий: «Я двигался по пр. Дзержинского в сторону пл. Богушевича. Увидел, что в нашу сторону направляются люди в форме... Одна из машин стала разворачиваться. Я понял, что она поедет в мою сторону. Единственное, что пришло в голову, — съехать с дороги. Подумал, что на кроссовере это удастся сделать. Как только начал разворачиваться, темная машина врезалась в левый бок, посыпалось стекло...»

Водитель Geely был настолько напуган, что не мог даже понять, какой именно автомобиль врезался в его машину. На месте ДТП он указывал на черный внедорожник (предположительно, марки Opel). Присутствовавшие на месте аварии люди, обращали внимание, что данный автомобиль получил повреждения не только во время дорожного происшествия.



















Очевидцы задержания

Что же касается универсала марки Volkswagen, то он продолжил движение по встречной полосе пр. Дзержинского в направлении МКАД. За ним сразу же начали преследование два автомобиля ГАИ. По нашей информации, машину удалось задержать в микрорайоне Грушевка.

Несколько человек стали очевидцами данного задержания. Они рассказали, что Volkswagen заблокировали в одном из дворов и вытащили водителя. Его сразу задержали.

Дверь автомобиля сильно повреждена, лобовое стекло полностью разбито, на кузове имеются вмятины.













Как оказалось, в салоне была также молодая женщина. По предварительным данным, это жена водителя. Она находилась в подавленном состоянии.

— Присутствовавшие на месте происшествия сотрудники милиции утверждали, что был совершен наезд на инспектора ГАИ, — передают корреспонденты Onliner.



