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Появится ли остановочный павильон на остановке «Полоцкий рынок» в сторону Тирасполя?
24.09.2020 06:41 — Разное | Витьбичи (Витебск)
Источник материала: Витьбичи (Витебск)
— Появится ли остановочный павильон на остановке «Полоцкий рынок» в сторону Тирасполя?
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства городского исполнительного комитета Павел Шикшнян ответил редакции, что вопрос Александра Федоровича был внимательно рассмотрен.В связи с зауженностью тротуара по улице Ленинградской установка павильона на остановке «Полоцкий рынок» не представляется возможной.
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Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства городского исполнительного комитета Павел Шикшнян ответил редакции, что вопрос Александра Федоровича был...
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