Источник материала: Витьбичи (Витебск)

— Появится ли остановочный павильон на остановке «Полоцкий рынок» в сторону Тирасполя?

Александр Миронов.





Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства городского исполнительного комитета Павел Шикшнян ответил редакции, что во­прос Александра Федоровича был внимательно рассмотрен.

В связи с зауженностью тротуара по улице Ленинградской установка павильона на остановке «Полоцкий рынок» не представляется возможной.