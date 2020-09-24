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Появится ли остановочный павильон на остановке «Полоцкий рынок» в сторону Тирасполя?

24.09.2020 06:41 — Разное | Витьбичи (Витебск)  
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Источник материала: Витьбичи (Витебск)

— Появится ли остановочный павильон на остановке «Полоцкий рынок» в сторону Тирасполя?
Александр Миронов.


Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства городского исполнительного комитета Павел Шикшнян ответил редакции, что во­прос Александра Федоровича был внимательно рассмотрен.

В связи с зауженностью тротуара по улице Ленинградской установка павильона на остановке «Полоцкий рынок» не представляется возможной.

© Авторское право «Витьбичи». Гиперссылка на источник обязательна.

Автор: vitbichi.by Фото всянаружка.бел

 
 
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Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства городского исполнительного комитета Павел Шикшнян ответил редакции, что во­прос Александра Федоровича был...
 
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