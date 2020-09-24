Обошелся в 13 миллионов долларов. Под Минском открыли крутой гоночный комплекс

Источник материала: Tut.by

Под Минском на месте бывшего песчаного карьера официально открыли крупнейший в стране и один из самых больших в Европе автоспортивный комплекс. Застройщиком выступила компания «А-100 Девелопмент». После завершения работ комплекс был передан в ведение ДОСААФ. Грандиозный для Беларуси проект обошелся застройщику в 13 миллионов долларов. Еще около миллиона долларов в оснащение комплекса вложило ДОСААФ.



Фото: ДОСААФ

Говорят, что лучший комплекс в Европе

Автомотоспортивный комплекс находится в нескольких километрах от Минска. Нужно проехать около 5 км по могилевской трассе и повернуть на Стайки. Там, напротив деревни Прилесье, и расположены гоночные трассы.

— Это первый объект такого масштаба и сложности в Беларуси. Все спроектировано и построено по мировым стандартам, что позволит принимать под Минском международные соревнования. Финансирование и строительство мы взяли целиком на себя. Для нас, как социально ответственного бизнеса, это прежде всего вклад в развитие автоспорта в Беларуси, — говорит председатель Наблюдательного совета ГК «А-100» Александр Центер. — Кроме того, с открытием комплекса закрываются старый трек и стадион в Боровой, что обеспечит комфорт и тишину жителям растущего квартала. Это тот самый случай, когда в выигрыше остались все: люди, бизнес и страна в целом. Сейчас инвестиции в спорт и детей — это залог стабильного развития нашей страны в долгосрочной перспективе.



Фото: ДОСААФ

Площадка для строительства была не самая удобная: глубокий заброшенный карьер представлял собой сложный рельеф с большими перепадами высот. Больше года только выравнивали площадку под будущий комплекс. По словам Александра Центера, построенный комплекс в совокупности своих возможностей является лучшим в Европе.

Весь комплекс поделен на четыре крупные зоны, каждая из которых имеет свои функции.

Трасса для мотокросса



Фото: ДОСААФ

Самым популярным видом мотоспорта в мире является мотокросс. Для этой дисциплины предназначена грунтовая трасса протяженностью 1848 метров, которая изобилует горками, трамплинами и поворотами различной крутизны. Рядом — трибуны на 1500 зрителей. В ближайшем будущем на этой трассе планируется принимать этап чемпионата Европы. А уже в день открытия на трассе тренировались спортсмены.

Для спортсменов предусмотрены боксы, где хранится и ремонтируется техника. Порядка 150 мотоциклов принадлежат ДОСААФ. Но взять их просто так напрокат нельзя. На этой технике смогут ездить только те, кто занимается в секции мотокросса. Кстати, принимают в этот спорт детей с пяти лет. Приехать со своим мотоциклом и покататься по трассе можно.

Трасса для мотобола и трека



В составе комплекса есть площадка для мотобола. Вокруг нее будет организован трек для кольцевых гонок

Мотобол вряд ли можно назвать сверхпопулярным видом спорта. И все же для него тоже нашлось место в составе комплекса. Огромная асфальтированная площадка посыпается мелким песком, чтобы лучше скользил мяч. Вокруг площадки будет проложена овальная трасса, на которой будут проходить соревнования по трековым гонкам. В перспективе также планируется возродить такой вид мотоспорта, как спидвей — гонки на ледяном овале. Есть идеи открыть новую для Беларуси дисциплину — ралли-кросс. Это смесь классического ралли и кольцевых гонок. Соревнования проходят на комбинированной поверхности — асфальт и грунт.

Многофункциональная площадка-автодром



Площадка для обучения вождению может использоваться в качестве трассы для дрифта

В своей обычной ипостаси это площадки для обучения вождению на все категории транспортных средств. Здесь есть все необходимые элементы: «восьмерка» для мотоциклов, эстакады, «гараж». При необходимости автодром трансформируется в площадку для самых различных видов спорта: дрифт, тайм-аттак, мотоджимхана, стантрайдинг, картинг-слалом. Большинством дисциплин можно заняться здесь самостоятельно, арендовав площадку. Например, аренда площадки для дрифта обойдется примерно в 70 рублей за три часа.

Картинговая трасса



Трасса для картинга имеет протяженность 1200 метров и может использоваться для других видов автоспорта

Извилистый трек европейского уровня имеет протяженность 1200 метров, ширина полотна в некоторых местах достигает 16 метров. Конфигурацию трека разрабатывала московская компания, а обкатывал трассу знаменитый российский гонщик Виталий Петров. По словам Сергея Лапицкого, руководителя спортивного комплекса, именно картинговая трасса станет точкой возрождения всего автомобильного спорта в Беларуси.





Несмотря на то, что трасса считается картинговой и имеет относительно небольшую протяженность, она подходит и для более крупных автомобилей. На ней можно получить первичные навыки гоночной езды: изучение траекторий, техника работы тормозом и газом. На треке уже проходят соревнования по тайм-аттак, Кубок Porsche.

Изюминка трассы — небольшой трамплин. Малейшая ошибка в выборе точки торможения может привести к вылету.





Мы обратили внимание на то, что зоны безопасности огорожены новенькими покрышками «Белшина». Оказывается, этого требуют стандарты безопасности. Так что анекдот о том, как «Белшина» выиграла контракт на поставку шин для «Формулы-1», которые будут использоваться для ограждения трасс, не такой уж и анекдот. Говорят, для картинговой трассы было куплено около 6 тысяч шин.

Аренда картинговой трассы на одного человека стоит от 50 до 100 рублей на несколько часов.

Это больше социальный проект





Александр Центер заявил, что это в первую очередь проект социальный, который позволит детям и молодежи заниматься популярными авто- и мотоспортивными дисциплинами. Впрочем, коммерческую составляющую никто не исключал — комплекс должен и будет зарабатывать деньги. Прибыль будет идти от работы автошколы ДОСААФ, аренды любого из треков для самых различных мероприятий.

Спорткомплекс открывает свой первый гоночный сезон. Из ближайших событий — первенство по мотоболу, состязание по картинг-слалому и соревнование по мотокроссу. Пройдет на главном треке и национальный чемпионат по картингу.

В деталях



Хранение мотоцикла будет стоить около 100 рублей в месяц



В отдельном боксе стоят мотоциклы для мотобола



Картинг-слалом — новая дисциплина не только для Беларуси. Во всем мире она пока только набирает популярность



Возле картинговой трассы организована площадка, где могут раскинуть свои моторхоумы гоночные команды



Этот Porsche Cayman можно арендовать. По словам владельца, эти спорткары отлично подходят для картинговой трассы



Странные символы на стартовой прямой картинговой трассы на самом деле обозначают варианты расстановки машин в зависимости от направления движения



В современных боксах хранится техника и производится ее ремонт и обслуживание



В дни тренировок на мотокроссовой трассе очень оживленно