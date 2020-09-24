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Обошелся в 13 миллионов долларов. Под Минском открыли крутой гоночный комплекс
Источник материала: Tut.by
Под Минском на месте бывшего песчаного карьера официально открыли крупнейший в стране и один из самых больших в Европе автоспортивный комплекс. Застройщиком выступила компания «А-100 Девелопмент». После завершения работ комплекс был передан в ведение ДОСААФ. Грандиозный для Беларуси проект обошелся застройщику в 13 миллионов долларов. Еще около миллиона долларов в оснащение комплекса вложило ДОСААФ.
Говорят, что лучший комплекс в Европе
Автомотоспортивный комплекс находится в нескольких километрах от Минска. Нужно проехать около 5 км по могилевской трассе и повернуть на Стайки. Там, напротив деревни Прилесье, и расположены гоночные трассы.
— Это первый объект такого масштаба и сложности в Беларуси. Все спроектировано и построено по мировым стандартам, что позволит принимать под Минском международные соревнования. Финансирование и строительство мы взяли целиком на себя. Для нас, как социально ответственного бизнеса, это прежде всего вклад в развитие автоспорта в Беларуси, — говорит председатель Наблюдательного совета ГК «А-100» Александр Центер. — Кроме того, с открытием комплекса закрываются старый трек и стадион в Боровой, что обеспечит комфорт и тишину жителям растущего квартала. Это тот самый случай, когда в выигрыше остались все: люди, бизнес и страна в целом. Сейчас инвестиции в спорт и детей — это залог стабильного развития нашей страны в долгосрочной перспективе.
Площадка для строительства была не самая удобная: глубокий заброшенный карьер представлял собой сложный рельеф с большими перепадами высот. Больше года только выравнивали площадку под будущий комплекс. По словам Александра Центера, построенный комплекс в совокупности своих возможностей является лучшим в Европе.
Весь комплекс поделен на четыре крупные зоны, каждая из которых имеет свои функции.
Трасса для мотокросса
Самым популярным видом мотоспорта в мире является мотокросс. Для этой дисциплины предназначена грунтовая трасса протяженностью 1848 метров, которая изобилует горками, трамплинами и поворотами различной крутизны. Рядом — трибуны на 1500 зрителей. В ближайшем будущем на этой трассе планируется принимать этап чемпионата Европы. А уже в день открытия на трассе тренировались спортсмены.
Для спортсменов предусмотрены боксы, где хранится и ремонтируется техника. Порядка 150 мотоциклов принадлежат ДОСААФ. Но взять их просто так напрокат нельзя. На этой технике смогут ездить только те, кто занимается в секции мотокросса. Кстати, принимают в этот спорт детей с пяти лет. Приехать со своим мотоциклом и покататься по трассе можно.
Трасса для мотобола и трека
Мотобол вряд ли можно назвать сверхпопулярным видом спорта. И все же для него тоже нашлось место в составе комплекса. Огромная асфальтированная площадка посыпается мелким песком, чтобы лучше скользил мяч. Вокруг площадки будет проложена овальная трасса, на которой будут проходить соревнования по трековым гонкам. В перспективе также планируется возродить такой вид мотоспорта, как спидвей — гонки на ледяном овале. Есть идеи открыть новую для Беларуси дисциплину — ралли-кросс. Это смесь классического ралли и кольцевых гонок. Соревнования проходят на комбинированной поверхности — асфальт и грунт.
Многофункциональная площадка-автодром
В своей обычной ипостаси это площадки для обучения вождению на все категории транспортных средств. Здесь есть все необходимые элементы: «восьмерка» для мотоциклов, эстакады, «гараж». При необходимости автодром трансформируется в площадку для самых различных видов спорта: дрифт, тайм-аттак, мотоджимхана, стантрайдинг, картинг-слалом. Большинством дисциплин можно заняться здесь самостоятельно, арендовав площадку. Например, аренда площадки для дрифта обойдется примерно в 70 рублей за три часа.
Картинговая трасса
Извилистый трек европейского уровня имеет протяженность 1200 метров, ширина полотна в некоторых местах достигает 16 метров. Конфигурацию трека разрабатывала московская компания, а обкатывал трассу знаменитый российский гонщик Виталий Петров. По словам Сергея Лапицкого, руководителя спортивного комплекса, именно картинговая трасса станет точкой возрождения всего автомобильного спорта в Беларуси.
Несмотря на то, что трасса считается картинговой и имеет относительно небольшую протяженность, она подходит и для более крупных автомобилей. На ней можно получить первичные навыки гоночной езды: изучение траекторий, техника работы тормозом и газом. На треке уже проходят соревнования по тайм-аттак, Кубок Porsche.
Изюминка трассы — небольшой трамплин. Малейшая ошибка в выборе точки торможения может привести к вылету.
Мы обратили внимание на то, что зоны безопасности огорожены новенькими покрышками «Белшина». Оказывается, этого требуют стандарты безопасности. Так что анекдот о том, как «Белшина» выиграла контракт на поставку шин для «Формулы-1», которые будут использоваться для ограждения трасс, не такой уж и анекдот. Говорят, для картинговой трассы было куплено около 6 тысяч шин.
Аренда картинговой трассы на одного человека стоит от 50 до 100 рублей на несколько часов.
Это больше социальный проект
Александр Центер заявил, что это в первую очередь проект социальный, который позволит детям и молодежи заниматься популярными авто- и мотоспортивными дисциплинами. Впрочем, коммерческую составляющую никто не исключал — комплекс должен и будет зарабатывать деньги. Прибыль будет идти от работы автошколы ДОСААФ, аренды любого из треков для самых различных мероприятий.
Спорткомплекс открывает свой первый гоночный сезон. Из ближайших событий — первенство по мотоболу, состязание по картинг-слалому и соревнование по мотокроссу. Пройдет на главном треке и национальный чемпионат по картингу.
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Под Минском на месте бывшего карьера открылся большой комплекс для занятия гоночными дисциплинами.
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