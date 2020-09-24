Врач объясняет, в каких случаях нужно отказаться от покрытия ногтей гель-лаком

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Долговременное покрытие гель-лаком — популярная процедура, с помощью которой женщины часто «маскируют» проблемы ногтей. В каких случаях стоит отказаться от покрытия и для начала заняться здоровьем ногтей? На « Простой вопрос » отвечает подолог Дмитрий Мачульский.

Дмитрий Мачульский Подолог кабинета здоровой стопы кабинета здоровой стопы

— Если объяснить просто, то гель-лак — это полимер, который отвердевает под воздействием УФ-лучей. И в этом есть проблема: наши ногти гибкие и мягкие, их не так просто повредить. Но когда на ногтях появляется жесткое покрытие, они теряют свою гибкость и эластичность. Любой удар, загиб — и ноготь может частично или полностью оторваться от своего ложа (это называется онихолизисом).

Ни в коем случае нельзя наносить покрытие на пораженные грибком ногти или в случаях, когда ткани вокруг ногтей поражены инфекцией. Под гель-лаком образуется безвоздушная среда, в которой грибки и бактерии будут размножаться еще интенсивнее, все глубже поражая ткани. Сначала заболевание нужно вылечить, а только потом (не меньше чем через несколько месяцев) заниматься эстетикой.



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Трещины, повреждения на ногтевой пластине — еще один повод повременить с покрытием. К сожалению, встречаются мастера по маникюру, которые уговаривают своих клиенток наносить гель на поврежденные ногти, мол, быстрее отрастут. Это не так: гель перекроет доступ кислорода к ногтевому ложу, и регенерация замедлится. Кроме того, попадание покрытия сквозь трещины на мягкие ткани может вызвать серьезный химический ожог. Это касается тонких и слоящихся ногтей: гель-лак временно скроет проблему, но очень скоро ее масштаб будет не замаскировать.

Часто педикюром с гель-лаком перекрывают вросший ноготь. Если уголки ногтей врастают, воспаляются, болят — это сигнал для срочного посещения специалиста: подолога или хирурга, но никак не мастера по педикюру.

И еще один важный совет: общайтесь со своим мастером по маникюру или педикюру, спрашивайте у него о состоянии ваших ногтей, внимательно рассматривайте их после каждого снятия покрытия. Если что-то вызывает подозрение (а тем более если вы испытываете боль, дискомфорт) — отложите покрытие и проконсультируйтесь с врачом.