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За президента: в Минске прошел митинг в поддержку Лукашенко
24.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси прошел очередной митинг в поддержку действующей власти. Подобные мероприятия проходят в стране на протяжении последнего месяца, передает телеканал «МИР 24».
В Минске собралось несколько десятков человек на площади у Дома правительства. Участники акции – белорусы, которые поддерживают политику действующего главы государства. В руках – государственные флаги и плакаты с лозунгами, а также православные иконы и кресты. С ними участники марша прошли колонной к Площади Победы, которая находится в самом центре столицы.
Сегодня в Минске во Дворце Независимости состоялась
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Сегодня в Минске во Дворце Независимости состоялась церемония вступления в должность Александра Лукашенко.
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