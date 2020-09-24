За президента: в Минске прошел митинг в поддержку Лукашенко

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прошел очередной митинг в поддержку действующей власти. Подобные мероприятия проходят в стране на протяжении последнего месяца, передает телеканал «МИР 24».

В Минске собралось несколько десятков человек на площади у Дома правительства. Участники акции – белорусы, которые поддерживают политику действующего главы государства. В руках – государственные флаги и плакаты с лозунгами, а также православные иконы и кресты. С ними участники марша прошли колонной к Площади Победы, которая находится в самом центре столицы.

«Хочу подтвердить свой голос, поблагодарить Лукашенко за мир, за свободу, за то, что он сумел устоять. За все благодарю его и утверждаю свой голос», – поделилась участница митинга.