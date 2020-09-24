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За президента: в Минске прошел митинг в поддержку Лукашенко

24.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прошел очередной митинг в поддержку действующей власти. Подобные мероприятия проходят в стране на протяжении последнего месяца, передает телеканал «МИР 24».

В Минске собралось несколько десятков человек на площади у Дома правительства. Участники акции – белорусы, которые поддерживают политику действующего главы государства. В руках – государственные флаги и плакаты с лозунгами, а также православные иконы и кресты. С ними участники марша прошли колонной к Площади Победы, которая находится в самом центре столицы.

«Хочу подтвердить свой голос, поблагодарить Лукашенко за мир, за свободу, за то, что он сумел устоять. За все благодарю его и утверждаю свой голос», – поделилась участница митинга.

Сегодня в Минске во Дворце Независимости состоялась церемония вступления в должность Александра Лукашенко. На нее пригласили около 700 человек. В основном это высшие должностные лица, депутаты, руководители госорганов.



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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске во Дворце Независимости состоялась церемония вступления в должность Александра Лукашенко.
 
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