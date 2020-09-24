США не считают Лукашенко президентом после инаугурации

Александр Лукашенко не является легитимным президентом Беларуси. В этом заключается официальная позиция США после прошедшей 23 сентября в Минске его инаугурации.



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«Соединенные Штаты заявили в среду, что не считают Александра Лукашенко законным президентом Беларуси после того, как он был тайно инаугурирован вслед за оспариваемыми выборами», — сообщает barrons.com со ссылкой на «Франс Пресс».

Госдепартамент подтвердил, что не считает выборы 9 августа в Беларуси свободными и справедливыми.

«Объявленные результаты были сфальсифицированы и не свидетельствовали о легитимности. Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Беларуси, — заявил официальный представитель Госдепа. — Путь вперед должен лежать в национальном диалоге, ведущем к тому, чтобы белорусский народ мог пользоваться своим правом выбирать лидеров на свободных и справедливых выборах под независимым наблюдением».

США призвали официальный Минск освободить политзаключенных.

Также о непризнании Штатами Лукашенко легитимным сообщает со ссылкой на Госдепартамент buzzfeednews.com.

Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен призвал к немедленному освобождению политтехнолога Виталия Шклярова, уроженца Гомеля, который является гражданином США и супругом сотрудницы Госдепартамента. «Г-н Шкляров должен вернуться в семью», — заявил О'Брайен. Почти два месяца Шкляров находится в белорусской тюрьме, его обвиняют по ч. 1 ст. 342 (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

О нелегитимности Лукашенко говорили также в комитете Сената США по международным отношениям.

Напомним, ранее о позиции непризнания его президентом заявили Германия, Дания, Канада, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, США, Украина, Чехия, Эстония.