ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США не считают Лукашенко президентом после инаугурации

24.09.2020 07:21 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко не является легитимным президентом Беларуси. В этом заключается официальная позиция США после прошедшей 23 сентября в Минске его инаугурации.

США не считают Лукашенко президентом после инаугурации
Фото pixabay.com

«Соединенные Штаты заявили в среду, что не считают Александра Лукашенко законным президентом Беларуси после того, как он был тайно инаугурирован вслед за оспариваемыми выборами», — сообщает barrons.com со ссылкой на «Франс Пресс».

Госдепартамент подтвердил, что не считает выборы 9 августа в Беларуси свободными и справедливыми.

«Объявленные результаты были сфальсифицированы и не свидетельствовали о легитимности. Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Беларуси, — заявил официальный представитель Госдепа. — Путь вперед должен лежать в национальном диалоге, ведущем к тому, чтобы белорусский народ мог пользоваться своим правом выбирать лидеров на свободных и справедливых выборах под независимым наблюдением».

США призвали официальный Минск освободить политзаключенных.

Также о непризнании Штатами Лукашенко легитимным сообщает со ссылкой на Госдепартамент buzzfeednews.com.

Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен призвал к немедленному освобождению политтехнолога Виталия Шклярова, уроженца Гомеля, который является гражданином США и супругом сотрудницы Госдепартамента. «Г-н Шкляров должен вернуться в семью», — заявил О'Брайен. Почти два месяца Шкляров находится в белорусской тюрьме, его обвиняют по ч. 1 ст. 342 (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

О нелегитимности Лукашенко говорили также в комитете Сената США по международным отношениям.

Напомним, ранее о позиции непризнания его президентом заявили Германия, Дания, Канада, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, США, Украина, Чехия, Эстония.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко не является легитимным президентом Беларуси. В этом заключается официальная позиция США после прошедшей 23 сентября в Минске его инаугурации.
 
Новости дня
Новости разные
 
За президента: в Минске прошел митинг в поддержку Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика