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Не идти на компромиссы: 5 причин получить зарплатную карточку в Альфа-Банке

24.09.2020 07:43 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Исполнительный директор по розничному бизнесу Альфа-Банка Александр Бобко

– Когда перед компанией встает выбор, в каком банке обслуживаться по зарплатному проекту, сравнивается много параметров: комиссия за зачисление, удобство, скорость оформления, сопровождение сделки со стороны банка, оперативность ответов на вопросы и многие другие.

При этом обсуждение идет и среди сотрудников. Им интересно то, насколько стильной будет их зарплатная карта, какие дополнительные бонусы по ней можно получить – кэшбэк, скидки и другие бенефиты, насколько удобным будет мобильное приложение.

Как правило, итогом этих обсуждений становится компромиссное решение. В Альфа-Банке решили, что такой подход не очень продуктивен и подготовили продукт, который подойдет всем.


Фото: Альфа-Банк

1. Зачисление денег в режиме реального времени

– Для организации безусловно важным является скорость зачисления денежных средств на счета сотрудников. Здесь они несут ответственность перед своей командой, поэтому скорость критически важна. Поэтому мы в Альфа-Банке гарантируем зачисление средств на счета до 3 минут.

Когда Альфа-Банк берет на себя обязательства, мы их исполняем.

При этом по статистике мы видим, что 99% операций происходит в течение одной минуты. А это и есть режим реального времени.

Главное условие быстрого перечисления денег – безошибочно составленный бухгалтерией компании список сотрудников с номерами счетов. Немаловажным фактом является и комиссия за зачисление. Альфа-Банк предлагает гибкий подход к комиссии: от 0,1% до 2% от зачислений с возможностью зафиксировать стоимость обслуживания в BYN.

 
 
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Зарплатный проект для компании это зачастую компромисс между финансовыми возможностями работодателя и желаниями сотрудников. Но в Альфа-Банке предлагают...
 
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