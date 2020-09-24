Бастующие шахтеры призвали трудящихся Беларуси к общенациональной стачке

Стачком «Беларуськалия» после проведения тайной инаугурации Александра Лукашенко призвал трудящихся страны с 24 сентября «присоединиться к Общенациональной бессрочной стачке».





Шахтеры напомнили, что в 1968 году почти 10-милионная забастовка привела к отставке Шарля де Голля: «Акт гражданского неповиновения в виде отказа от труда по политическим мотивам — один из самых действенных инструментов ненасильственного сопротивления. Поэтому не выходим на работу до полной победы».