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Бастующие шахтеры призвали трудящихся Беларуси к общенациональной стачке
Источник материала: Навiны
Стачком «Беларуськалия» после проведения тайной инаугурации Александра Лукашенко призвал трудящихся страны с 24 сентября «присоединиться к Общенациональной бессрочной стачке».
Шахтеры напомнили, что в 1968 году почти 10-милионная забастовка привела к отставке Шарля де Голля: «Акт гражданского неповиновения в виде отказа от труда по политическим мотивам — один из самых действенных инструментов ненасильственного сопротивления. Поэтому не выходим на работу до полной победы».
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Стачком «Беларуськалия» после проведения тайной инаугурации Александра Лукашенко призвал трудящихся страны с 24 сентября «присоединиться к Общенациональной...
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