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Правозащитники: на акциях 23 сентября задержано почти 260 человек, некоторые из них в больнице

24.09.2020 07:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 23 сентября в разных городах страны были задержаны 259 человек, некоторым из которых потребовалась медицинская помощь (кто-то просто обратился в «скорую», а кто был доставлен в больницу).

Правозащитники: на акциях 23 сентября задержано почти 260 человек, некоторые из них в больнице

Список «попавших в воронок» опубликовал закрытый властями ПЦ «Весна».

По данным правозащитников, среди задержанных есть несовершеннолетние, а также иностранец.

 
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Вечером 23 сентября в разных городах страны были задержаны 259 человек, некоторым из которых потребовалась медицинская помощь (кто-то просто обратился в «скорую», а...
 
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