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Правозащитники: на акциях 23 сентября задержано почти 260 человек, некоторые из них в больнице
Источник материала: Навiны
Вечером 23 сентября в разных городах страны были задержаны 259 человек, некоторым из которых потребовалась медицинская помощь (кто-то просто обратился в «скорую», а кто был доставлен в больницу).
Список «попавших в воронок» опубликовал закрытый властями ПЦ «Весна».
По данным правозащитников, среди задержанных есть несовершеннолетние, а также иностранец.
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Вечером 23 сентября в разных городах страны были задержаны 259 человек, некоторым из которых потребовалась медицинская помощь (кто-то просто обратился в «скорую», а...
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