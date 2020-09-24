Правозащитники: на акциях 23 сентября задержано почти 260 человек, некоторые из них в больнице

Вечером 23 сентября в разных городах страны были задержаны 259 человек, некоторым из которых потребовалась медицинская помощь (кто-то просто обратился в «скорую», а кто был доставлен в больницу).





Список «попавших в воронок» опубликовал закрытый властями ПЦ «Весна».

По данным правозащитников, среди задержанных есть несовершеннолетние, а также иностранец.